Общество 08.10.2025 в 16:26
В субботу в Улан-Удэ откроют самую длинную туристическую тропу
Ее общая протяженность составит 21 километр
Текст: Андрей Константинов
11 октября на Верхней Березовке в Улан-Удэ состоится торжественное открытие самой длинной туристической тропы на Дальнем Востоке – «Тропы здоровья» протяженностью 21 км. Этот проект был реализован правительством Бурятии на средства Единой президентской субсидии Минвостокразвития России при участии Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
«Любителям активного отдыха в Бурятии станут доступны оборудованные маршруты разной сложности: от семейного формата и инклюзивных участков для маломобильных граждан до активного туристического трека. Новый туристических магнит станет первым масштабным результатом федерального проекта «Тропы Дальнего Востока», реализуемого Минвостокразвития России по поручению полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В планах – создание целой сети таких троп в девяти регионах Дальнего Востока общей протяженностью 124 км», - рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.
Напомним, строительство «Тропы Здоровья» началось в мае. Она условно разбита на пять участков: «Чайный путь» от лыжной базы «Снежинка», «К местам силы» – по хребту к видовым местам, «Инклюзивная» – от Этнографического музея, «К источнику молодости» – от Центра восточной медицины, «К горе Орлиная» – от горнолыжного комплекса «Гора Орлиная».
