Мэрия Улан-Удэ вовсю готовится к зиме

Власти Улан-Удэ продолжают активно готовиться к зиме. Особое внимание уделяется коммунальной технике, которая будет работать на уборке улиц и ликвидации последствий снегопадов.«За последние пять лет нами приобретено 29 единиц новой техники. Помимо этого, безвозмездно поступило еще 30 спецмашин из Москвы: тракторы, погрузчики, самосвалы, грейдеры, экскаваторы и многое другое. 21 пескоразбрасывающая машина подготовлена к работе. Также на базах КБУ уже созданы запасы песка — пять тысяч тонн. Составлена схема и графики выхода спецтехники для ликвидации последствий обильных снегопадов», - рассказал в своем телеграм-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.По словам мэра, снег и снежные накаты с дорог будет убирать ежедневно с 22 часов вечера до 7 утра.«С прошлого года введено круглосуточное дежурство водителей, которые в случае необходимости оперативно приступают к подсыпке в любое время дня и ночи. В первую очередь, подсыпать будем наиболее опасные для движения транспорта участки — крутые спуски, повороты и подъемы, мосты, перекрестки, остановки общественного транспорта, тротуары, подъездные пути к социальным объектам. На спусках, подъемах дорог и тротуаров будут установлены 130 ящиков с песком. Заранее делаем все возможное, чтобы возрастала скорость реагирования на погодные обстоятельства в зимний период», - отметил градоначальник.