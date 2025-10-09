Общество 09.10.2025 в 09:50
Владимир Павлов агууехэ шүлэгшэн Дондок Улзытуевай мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаhан самбар нээлгын баяр еhололдо хабаадаба
Бэшүүрэй аймагай Шэбэртын соелой байшанда агууехэ шүлэгшэн Дондок Улзытуевай мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаhан самбар нээлгын баяр еhолол үнгэрөө. Мүн шэнэ түхэлэй модульна номой сан уншагшадаа угтан абаhан байна.
Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов нютагаархидаа дэмбэрэлтэ үдэрөөр амаршалаа. Федеральна тусхай программын ашаар, номой сан бүридхэн байгуулгада 8 сая түхэригэй мүнгэн hомологдоhон байна.
hүүлэй үеын оньhон технологинуудтай хамаг хангалтануудаар номой сан хангагданхай.
