В Бурятии школа с более чем вековой историей получит новое здание

Новое образовательное учреждение в селе Оймур готово уже на четверть
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии школа с более чем вековой историей получит новое здание
Фото: скриншот видео
В июне 2025 года в селе Оймур Кабанского района приступили к строительству новой школы, рассчитанной на 150 учащихся. На данный момент объем работ выполнен на 25%. Финансирование объекта в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» составляет свыше 500 миллионов рублей. 

- В настоящее время на объекте осуществляется устройство монолитных колонн и ригелей первого этажа. Параллельно ведутся работы по возведению стен и перегородок подвального этажа во всех блоках здания. На участке специалисты прокладывают инженерные коммуникации: водопровод и канализацию. На данном этапе задействовано 40 специалистов и 7 единиц техники, - рассказал главный инженер ООО «Дом 2000» Юрий Пронькинов. 

Новая школа запроектирована как комплекс из семи разноэтажных блоков. В блоке А разместятся классы для старшеклассников, учительская и музей, блок Б отведут под начальную школу с учебными и игровыми зонами, в блоке В расположатся столовая на 80 мест и библиотека, блок Г объединит пищеблок, спортзал, актовый зал и администрацию. Блок Д займёт спортивный зал, а в блоке Е разместятся мастерские. 

Напомним, ранее жители и учителя села неоднократно обращались к властям с просьбой построить новое учебное заведение взамен устаревшего здания, возраст которого составляет более 120 лет. Решающий шаг был сделан в августе 2024 во время визита в республику министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
