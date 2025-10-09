Жительница Бурятии лишилась машины после поездки в магазин

Жительнице Баунтовского района Бурятии дорого обошлась поездка в магазин в нетрезвом виде. Все закончилось наказанием в виде 200 часов обязательных работ и конфискацией автомобиля.

Приговор в отношении 56-летней женщины вынесли 18 сентября (по ч.1 ст.264.1 УК РФ). Год назад автомобилистку поймали пьяной за рулем, и у нее было прав. Тогда сельчанку привлекли к административной ответственности, она получила наказание в виде 10 суток ареста.

Женщина отбыла его полностью, однако взялась за старое – поехала в магазин в нетрезвом состоянии. В суде вину в инкриминируемом ей преступлении признала, от дачи показаний отказалась.

«Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.264.1 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 9 месяцев. Автомобиль, принадлежащий на праве собственности подсудимой, конфискован в доход государства», - рассказали в Баунтовском районном суде.