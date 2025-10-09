Общество 09.10.2025 в 10:01

Жительница Бурятии лишилась машины после поездки в магазин

Она села за руль в нетрезвом состоянии
A- A+
Текст: Карина Перова
Жительница Бурятии лишилась машины после поездки в магазин
Фото: архив «Номер один»

Жительнице Баунтовского района Бурятии дорого обошлась поездка в магазин в нетрезвом виде. Все закончилось наказанием в виде 200 часов обязательных работ и конфискацией автомобиля.

Приговор в отношении 56-летней женщины вынесли 18 сентября (по ч.1 ст.264.1 УК РФ). Год назад автомобилистку поймали пьяной за рулем, и у нее было прав. Тогда сельчанку привлекли к административной ответственности, она получила наказание в виде 10 суток ареста.

Женщина отбыла его полностью, однако взялась за старое – поехала в магазин в нетрезвом состоянии. В суде вину в инкриминируемом ей преступлении признала, от дачи показаний отказалась.

«Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.264.1 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 9 месяцев. Автомобиль, принадлежащий на праве собственности подсудимой, конфискован в доход государства», - рассказали в Баунтовском районном суде.

Теги
пьяная езда приговор суд

Все новости

Регистрация на сайте знакомств лишила улан-удэнку 600 тысяч рублей
09.10.2025 в 10:07
Жительница Бурятии лишилась машины после поездки в магазин
09.10.2025 в 10:01
В Бурятии школа с более чем вековой историей получит новое здание
09.10.2025 в 09:57
Владимир Павлов агууехэ шүлэгшэн Дондок Улзытуевай мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаhан самбар нээлгын баяр еhололдо хабаадаба
09.10.2025 в 09:50
Мэрия Улан-Удэ вовсю готовится к зиме
09.10.2025 в 09:31
В Улан-Удэ 15-летняя школьница попала под колеса иномарки
09.10.2025 в 09:17
В Улан-Удэ маломобильную женщину вызволили из горящей квартиры
09.10.2025 в 09:07
В Улан-Удэ женщина-наркоманка истязала собственную дочь
09.10.2025 в 09:01
График отпусков
09.10.2025 в 09:00
Грозит ли Бурятии дефицит бензина?
09.10.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
Регистрация на сайте знакомств лишила улан-удэнку 600 тысяч рублей
Новый знакомый убедил ее заняться инвестированием
09.10.2025 в 10:07
В Бурятии школа с более чем вековой историей получит новое здание
Новое образовательное учреждение в селе Оймур готово уже на четверть
09.10.2025 в 09:57
Владимир Павлов агууехэ шүлэгшэн Дондок Улзытуевай мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаhан самбар нээлгын баяр еhололдо хабаадаба
09.10.2025 в 09:50
Мэрия Улан-Удэ вовсю готовится к зиме
Убирать снег с дорог обещают каждый день
09.10.2025 в 09:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru