Регистрация на сайте знакомств лишила улан-удэнку 600 тысяч рублей

Встреча жительницы Улан-Удэ с обольстительным собеседником на сайте знакомств закончилась для нее потерей 600 тысяч рублей. Мужчина предложил ей заработать денег на покупке-продаже криптовалюты, однако его метод для потерявшей голову девушки оказался абсолютно провальным.

- На одном из сайтов знакомств она познакомилась с ним в сентябре. В ходе общения новый знакомый рассказал, что занимается криптовалютой и предложил попробовать и ей заработать денег. Девушка установила для этого специальное приложение и начала переводить деньги на неизвестные счета, считая, что приобретает криптовалюту и совершает сделки. Потерпевшей даже удалось вывести с платформы денежные средства в сумме 36 000 рублей, - рассказали в полиции республики.

Новый знакомый стал убеждать девушку вложить еще больше денег. Она оформила кредит в размере 500 тысяч рублей и также перевела на счет мошенников.

- О мошенничествах она знала, на профилактических мероприятиях, проводимых сотрудниками полиции по месту работы, присутствовала. Доверилась мошенникам, так как хотела заработать. С потерпевшей повторно проведена профилактическая беседа, - добавили в МВД.

Фото: freepik