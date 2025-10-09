Общество 09.10.2025 в 10:26

Виталий Лыгденов: «Сибириин газарhаа Геройнууд» гэhэн ном уншагты»

Текст: Служба информации "Номер один"
Виталий Лыгденов: «Сибириин газарhаа Геройнууд» гэhэн ном уншагты»
Фото: Хурал Бурятии
Буряадай үндэhэтэнэй номой санда болоhон танилсалгын еhололдо Арадай Хуралай нютаг можын хоорондын хорооной түрүүлэгшэ Виталий Лыгденов хабаадажа, hунгамалнуудай зүгhөө сугларагшадта баяраа хүргэhэн байна.

«Ехэ hонин ном хэблэгдэбэ. Сибириин баатарнууд тухай шэнэ ном гаража, hургуулиин hурагшадта, мүн бүхы зондо ехэ hонин байха гээд hанагдана». 

2-дохи боти ном соо 111 сэрэгшын нэрэ мүнхэлэгдэнхэй. Тэдэнэй 58-ниинь Буряад ороной мүн Үбэр-Байгалай хизаарай хүбүүд болоно.
