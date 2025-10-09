Аферист из Приморья кинул жителя Бурятии на 520 тысяч рублей

Мошенник из Приморья обвел вокруг пальца 39-летнего жителя поселка Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии, продав за полмиллиона рублей несуществующий квадроцикл. Последний обратился в полицию 25 июля.

Мужчина наткнулся на объявление о продаже техники на одной из популярных онлайн-платформ. Он связался с «продавцом» через мессенджер, обсудил детали сделки, договорился о цене и передаче товара через транспортную компанию. А на следующий день перевёл за квадроцикл полную сумму – 520 тысяч рублей.

Аферист заверил, что отправит транспортное средство в ближайшие дни. Но стоило ему получить деньги, как он перестал выходить на связь, удалил переписку и снял объявление с сайта. После этого горе-покупатель обратился в правоохранительные органы.

«Сотрудники отдела уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Приморского края. Задержанный признался, что разместил объявление о продаже квадроцикла, которого у него не было. Фотографии техники он взял из открытых источников в интернете», - рассказали в МВД по Бурятии.

По данному факту завели уголовное дело. Мошеннику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.