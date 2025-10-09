Парочка закладчиков наркоты в Бурятии работала за героин

40-летний житель Бурятии и его 39-летняя подруга работали закладчиками на территории Улан-Удэ и Гусиноозерска, за что и были задержаны с поличным сотрудниками наркоконтроля. За свою преступную деятельность им грозит теперь до 20 лет тюрьмы.

Запрещёнку наркосбытчики забирали из мест закладок, чтобы продавать ее бесконтактным способом на территории Улан-Удэ и Гусиноозерска. В качестве оплаты за их услуги получали разовые дозы героина.

- Сообщники были задержаны в январе текущего года при снятии очередной закладки. При себе у них обнаружено 19 свёртков с запрещённым веществом, которые они планировали сбыть. Кроме того, на территории Селенгинского района сотрудники полиции выявили несколько закладок, оборудованных обвиняемыми, - рассказали в полиции республики.

В ходе предварительного следствия было установлено, что в январе местный житель с вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконный сбыт запрещённых веществ посредством интернет-магазина. Следуя договоренности, он забирал из тайных мест героин и мефедрон. В последующем сбывал наркотики через тайники, оборудованные в разных адресах. В дальнейшем он вовлёк в состав организованной группы свою сожительницу, которая следила за окружающей обстановкой и прикрывала его во время преступных деяний.

- Свою вину в совершенном фигуранты отрицать не стали. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - добавили в полиции.

