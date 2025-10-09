На севере Бурятии появится новая поликлиника на 100 посетителей в смену

- Старт работ был дан весной текущего года. На данный момент степень готовности объекта достигла 89%. В настоящее время специалисты занимаются обустройством входных групп и прилегающей территории, прокладкой инженерных коммуникаций и завершением внутренней отделки, - отметили в Управлении капитального строительства правительства Бурятии.





Новое здание поликлиники позволит создать комфортные условия как для пациентов, так и для персонала. В учреждении оборудуют современные кабинеты, школу здоровья, предусмотрят и все условия для маломобильных граждан. Завершить возведение медицинского центра планируют уже в этом году.





Аналогичные модульные поликлиники появятся сразу в трёх районах республики: Окинском, Тункинском и Хоринском. Помимо этого, в райцентре Курумканского района реализуется проект по созданию многопрофильной ЦРБ.





Фото: Управление капстроительства

В скором времени жители Северо-Байкальского района смогут обращаться за медицинской помощью в новое современное учреждение. Здание площадью почти 1000 квадратных метров возводят в поселке Нижнеангарск. На создание объекта выделено 130 миллионов рублей в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».