Жители Бурятии активно оформляют льготную ипотеку

259 кредитов на общую сумму 1,3 млрд рублей по программе «Семейная ипотека», которая реализуется в Бурятии по поручению президента России Владимира Путина, выдано жителям республики с начала 2025 года. Сегодня эта программа является одним из самых популярных продуктов на рынке жилищного кредитования.«Ипотека – это серьезный финансовый инструмент, который позволяет многодетным семьям значительно улучшить свои жилищные условия. Семейная ипотека – залог создания качественных условий для рождения и воспитания детей», – отметил врио министра экономики Бурятии Владимир Хингелов.Всего за время действия программы «Семейная ипотека» было выдано почти 3,2 тыс. кредитов на общую сумму 11,5 млрд. рублей. В ее рамках жители республики смогли приобрести 220 тыс. квадратных метров жилья.Напомним, что многодетным семьям в Бурятии доступна субсидия на частичное погашение ипотечного кредита. Так, Александра Пермякова, многодетная мама, после рождения четвертого ребенка получила субсидию в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей.«С помощью данной субсидии наша семья сможет сократить платеж по ипотеке, – поделилась Александра Пермякова. – Кроме того, благодаря статусу многодетной семьи мы недавно с детьми бесплатно посетили музей, а мой сын получает бесплатное питание в школе».