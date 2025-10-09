Общество 09.10.2025 в 10:59

Жительницу Иркутска вернут из рабства

Молодая девушка съездила в Тайланд, но в итоге оказалась в мошенническом колл-центре в Мьянме
Текст: Иван Иванов
Жительницу Иркутска вернут из рабства

24-летняя иркутянка Дашима Очирнимаева вернется на Родину после принудительной работы в нелегальном кол-центре Мьянмы. Девушку удерживали там незаконно. Она поблагодарила МИД РФ за освобождение, сообщается в телеграм-канале посольства России в Таиланде.

Жительница России прибыла в Таиланд по приглашению якобы работодателя после прохождения собеседования. Затем девушку насильственно перевезли в Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля и заставили работать в незаконном кол-центре.

Освободить ее помогли скоординированные действия таиландских и мьянманских полицейских. 7 октября при поддержке представителей правоохранительных органов, сотрудников посольства РФ и представителя МВД России девушку сопроводили в Бангкок с целью вылета на Родину. По информации ТАСС пострадавшая родом из Иркутска.

Фото: Номер один

