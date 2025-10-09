Ипподрому в Улан-Удэ подарят вторую жизнь

- Обсудили планы по реконструкции и развитию республиканского ипподрома на Верхней Березовке в рамках рабочего визита министра сельского хозяйства России Оксаны Николаевны Лут, - написал он. - Уже разработана дорожная карта. На базе нашего ипподрома продолжит работать племенное хозяйство, где занимаются сохранением и развитием в первую очередь местных пород.





Судьба республиканского ипподрома в Улан-Удэ, более десяти лет находившегося в подвешенном состоянии, наконец-то определена. В ходе рабочего визита министра сельского хозяйства России Оксаны Лут в Бурятию согласованы планы по реконструкции и развитию объекта. Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, уже разработана дорожная карта, а на базе ипподрома продолжит работу племенное хозяйство по сохранению местных пород. Это решение вселяет надежду после череды проваленных попыток восстановления, уголовных скандалов и многолетних споров между республикой и федеральным центром.О том, что ипподром в Улан-Удэ получил поддержку Минсельхоза России, в своем телеграм-канале сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.По его словам, принято решение привести в порядок прилегающую инфраструктуру, поддержать наших конезаводчиков.Это решение может стать финалом долгой истории попыток реконструкции ипподрома, которая длится уже больше десятилетия.История попыток реконструкции ипподрома напоминает сложную шахматную партию. Первая масштабная попытка была предпринята еще в 2010-х годах, но закончилась чередой уголовных скандалов и заморозкой стройки. К 2022 году стороны вплотную подошли к созданию совместного акционерного общества, где 51% акций получила бы Бурятия, а 49% - АО «Российские ипподромы». Однако тогда процесс зашел в тупик.Республика столкнулась с тем, что в подготовленном проекте соглашения была заложена, по ее мнению, кабальная схема. «Российские ипподромы» вносили в уставный капитал имущество ипподрома, оцененное в 160 млн рублей, а Бурятия должна была внести аналогичную сумму деньгами. При этом московская сторона настаивала на жестком закреплении пропорции 49:51, не допуская ее изменения при последующих дополнительных эмиссиях акций для финансирования ремонта.Как отмечали источники «Номер один», это создавало ситуацию «игры в одни ворота» - все дальнейшие финансовые вливания ложились бы на бюджет республики, а доля федеральной компании оставалась неизменной. Глава Бурятии Алексей Цыденов тогда сдержанно комментировал перспективы, отмечая, что реконструкция ипподрома «пока не самая приоритетная задача».Тем не менее власти региона планомерно работали над тем, чтобы изменить ситуацию. Так, по результатам рабочей поездки в республику в сентябре 2022 года министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев дал поручение Департаменту животноводства и племенного дела министерства совместно с АО «Росипподромы» подготовить предложения по решению этого вопроса.- 21 сентября 2022 года в ходе рабочей поездки в республику директора Департамента животноводства и племенного дела минсельхоза Дмитрия Бутусова и генерального директора АО «Росипподромы» Дмитрия Зайцева состоялось совещание, по итогам которого приняты решения о признании объектов ипподрома непрофильным активом, смене концепции реконструкции ипподромного комплекса, создании на его базе объекта социальной и спортивной инфраструктуры для проведения традиционных национальных праздников, в том числе массовых мероприятий, национальных конных скачек, представляющих высокий интерес и важное значение для населения республики, - сообщили в правительстве Бурятии.В итоге был разработан план мероприятий по созданию совместного акционерного общества. В рамках этого плана Бурятия подготовила и согласовала с АО «Росипподромы» концепцию создания республиканского многофункционального конноспортивного комплекса; проект устава совместного акционерного общества и другие необходимые документы. Сейчас уже завершилась разработка технико-экономического обоснования создания акционерного общества с участием республики.Более того, этим летом на встрече главы Бурятии и представителей АО «Росипподромы» приняты протокольные решения об актуализации кадастровой стоимости земельного участка, на котором расположен ипподром и решения по актуализации дорожной карты по созданию совместного акционерного общества.- С АО «Росипподромы» ведется совместная работа по пересмотру представленной документации и корректировке технико-экономического обоснования, - сообщили в правительстве Бурятии.Республиканский ипподром, построенный в 1967 году, является типичным представителем брежневского наследия. За все время существования он ни разу капитально не ремонтировался, финансируясь из федеральной казны лишь на текущие расходы. К 2022 году объект находился в плачевном состоянии - обшарпанные трибуны, убитые беговые дорожки, старые кирпичные конюшни. На федеральном имуществе намалеваны граффити, а из звуков вокруг раздавались лишь хруст льда под ногами, крики ворон и ржание выпускаемых на прогулку лошадей.Экономические показатели также оставляли желать лучшего. По данным на 2021 год, расходы на содержание спортивного объекта составили 1,8 млн рублей, при этом доходной части от эксплуатации не хватало для покрытия всех расходов. Фактически ипподром все эти годы оставался убыточным активом.В период официального забвения ипподром обязан своим выживанием энтузиазму местных любителей конного спорта. В 2023 году была создана Региональная общественная организация федерации конных скачек «Мори Урилдаан», которая взяла на себя инициативу по возрождению традиций.Президент федерации Аюр Сампилов, занимающийся разведением скаковых лошадей с 2015 года, рассказал о трудностях содержания животных.- Расходы зависят от того, как хозяин относится к делу - можно и на 10 тысяч, а можно и на 100 тысяч кормить в месяц. Мы стараемся улучшать составляющие по уходу, ведь все мелочи в совокупности приводят к победе.В 2024 году усилия энтузиастов увенчались успехом: на ипподроме после 15-летнего перерыва состоялись масштабные конные скачки, собравшие более 2 тыс. зрителей. Организаторам пришлось самостоятельно проводить ремонтные работы, потратив на это более 2 млн рублей, собранных коневладельцами, неравнодушными людьми и спонсорами.Власти Бурятии подходят к реконструкции объекта с учетом местной специфики. Как уточняли в минсельхозе, классический ипподром с профессиональными беговыми дорожками стоимостью до 1 млрд рублей нецелесообразен для республики, где насчитывается не более 30 рысаков с паспортами.- При нашем бюджете нам больше подойдет формат конно-спортивного центра, где, помимо бегов и скачек, можно организовать соревнования и по другим видам конного спорта, в том числе национальным, - говорили в министерстве.Сегодняшняя концепция предполагает создание многофункционального комплекса, объединяющего всех любителей лошадей. Здесь смогут проходить занятия по верховой езде для детей и взрослых, катания и прогулки, занятия по иппотерапии. Такой подход позволит максимально эффективно использовать инфраструктуру и привлекать больше посетителей.Предстоящая реконструкция ипподрома стала возможной благодаря сочетанию федеральной поддержки, гибкой позиции региональных властей и неугасающей инициативы местных энтузиастов. Дорожная карта, подписанная при участии Министерства сельского хозяйства России, задает четкое направление для развития не только спортивного объекта, но и всей конной индустрии Бурятии.Как отметила министр сельского хозяйства России Оксана Лут во время визита, ипподром находится «в чудесном, прекрасном месте, которое можно было бы хорошо отреконструировать и дальше проводить большое количество интересных мероприятий для всей семьи». Сохранение племенного хозяйства и поддержка конезаводчиков станут важным вкладом в развитие агропромышленного комплекса республики.Для Бурятии, где конные скачки являются национальным видом спорта, возрождение ипподрома - это вопрос сохранения культурного наследия. После многих лет забвения у объекта на Верхней Березовке наконец-то появился реальный шанс обрести вторую жизнь.Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова