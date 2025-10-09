Общество 09.10.2025 в 11:35

Шесть монахов из Бурятии готовятся к защите высоких званий Геше

Они проходили обучение в Индии
A- A+
Текст: Карина Перова
Шесть монахов из Бурятии готовятся к защите высоких званий Геше
Фото: паблик в ВК «Поездки на учения к Далай ламе в Индию с Оюнтуя»

В знаменитом Дрепунг Гоман дацане на юге Индии 7 октября состоялась торжественная церемония вручения хадаков монахам, завершающим многолетнее обучение. Их также получили шесть монахов из Бурятии, рассказала Оюнтуя Алымбаева.

По ее словам, для нашей республики это редкое и значимое событие – ранее подобного не происходило. Все шесть монахов из Бурятии одновременно завершают обучение и готовятся к защите высоких званий Геше – докторов буддийской философии.

Геше Цогромба – Чойпэл лама (Денис Дашидондоков). Чойпэл лама проучился в Гоман дацане более 20 лет, родом из Агинского округа (Токчинский дацан).

Геше Габжа получают пять человек. Каждый монах проучился в Гоман дацане более 16 лет: Шираб Лама (Жигдэн Ортонов) из Агинского округа (Цугольский дацан), Доньед лама (Цогто Гончиков) из Иволгинского района (село Хурумша, Янгажинский дацан), Ендэн - Дондэн лама (Вячеслав Подобашин) из Хоринского района (Анинский дацан), Сандан Жимба лама (Батор Галданов) и Ендэн Игнин лама (Хэйбзун Цыренов) из Заиграевского района (Ацагатский дацан).

«Завершающие экзамены в формате больших публичных диспутов и большой праздничный хурал состоятся в ноябре – начале декабря текущего года», - отметила активистка.

Теги
монахи буддизм индия

Все новости

Шесть монахов из Бурятии готовятся к защите высоких званий Геше
09.10.2025 в 11:35
Ипподрому в Улан-Удэ подарят вторую жизнь
09.10.2025 в 11:17
Жители Бурятии активно оформляют льготную ипотеку
09.10.2025 в 11:00
Жительницу Иркутска вернут из рабства
09.10.2025 в 10:59
Сбербанк начал сокращать персонал из-за искусственного интеллекта
09.10.2025 в 10:39
На севере Бурятии появится новая поликлиника на 100 посетителей в смену
09.10.2025 в 10:36
Парочка закладчиков наркоты в Бурятии работала за героин
09.10.2025 в 10:35
Аферист из Приморья кинул жителя Бурятии на 520 тысяч рублей
09.10.2025 в 10:32
Виталий Лыгденов: «Сибириин газарhаа Геройнууд» гэhэн ном уншагты»
09.10.2025 в 10:26
Регистрация на сайте знакомств лишила улан-удэнку 600 тысяч рублей
09.10.2025 в 10:07
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
Ипподрому в Улан-Удэ подарят вторую жизнь
После 15 лет забвения и неудач федеральный центр и Бурятия договорились о реконструкции ключевого объекта конной индустрии
09.10.2025 в 11:17
Жители Бурятии активно оформляют льготную ипотеку
Многодетным семьям также доступна субсидия на ее частичное погашение
09.10.2025 в 11:00
Жительницу Иркутска вернут из рабства
Молодая девушка съездила в Тайланд, но в итоге оказалась в мошенническом колл-центре в Мьянме
09.10.2025 в 10:59
Сбербанк начал сокращать персонал из-за искусственного интеллекта
В банке называют это «оптимизацией»
09.10.2025 в 10:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru