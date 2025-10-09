Шесть монахов из Бурятии готовятся к защите высоких званий Геше

В знаменитом Дрепунг Гоман дацане на юге Индии 7 октября состоялась торжественная церемония вручения хадаков монахам, завершающим многолетнее обучение. Их также получили шесть монахов из Бурятии, рассказала Оюнтуя Алымбаева.

По ее словам, для нашей республики это редкое и значимое событие – ранее подобного не происходило. Все шесть монахов из Бурятии одновременно завершают обучение и готовятся к защите высоких званий Геше – докторов буддийской философии.

Геше Цогромба – Чойпэл лама (Денис Дашидондоков). Чойпэл лама проучился в Гоман дацане более 20 лет, родом из Агинского округа (Токчинский дацан).

Геше Габжа получают пять человек. Каждый монах проучился в Гоман дацане более 16 лет: Шираб Лама (Жигдэн Ортонов) из Агинского округа (Цугольский дацан), Доньед лама (Цогто Гончиков) из Иволгинского района (село Хурумша, Янгажинский дацан), Ендэн - Дондэн лама (Вячеслав Подобашин) из Хоринского района (Анинский дацан), Сандан Жимба лама (Батор Галданов) и Ендэн Игнин лама (Хэйбзун Цыренов) из Заиграевского района (Ацагатский дацан).

«Завершающие экзамены в формате больших публичных диспутов и большой праздничный хурал состоятся в ноябре – начале декабря текущего года», - отметила активистка.