В Улан-Удэ вокруг ВСГУТУ разгорелся очередной скандал

Возможно, если бы ВСГУТУ платил арендную плату за использование здания лаборатории, а не имел его задарма, то отношение к муниципальной собственности было бы иным. Но мы этого не узнаем, так как история не имеет сослагательного наклонения.





Эта обязанность вуза была указана в одном из пунктов договора – содержать здание в полной исправности до передачи его обратно в собственность города, проводить за свой счет там текущий, капитальный ремонт, содержать в порядке прилегающую территорию.





Вокруг ВСГУТУ бушует очередной скандал. Образовательное учреждение довело до плачевного состояния объект недвижимости, который в свое время бурятская столица предоставила вузу. Это небольшое двухэтажное здание находится в муниципальной собственности и располагается в центре города.Что нас в этой истории удивило? То, что в Бурятии неожиданно нашлись те, кто дал решительный отпор линии, которую продвигал ректор ВСГУТУ Игорь Сизов. Им оказался улан-удэнский муниципалитет. Тем самым, считаем, развеяны слухи о якобы неуязвимости позиции ректора, о том, что он будто бы способен (даже в силовых органах Бурятии) решать возникающие вопросы в нужном ему направлении.На перекрестке ул. Смолина и ул. Каландаришвили находится известный с советских времен «уголок ВСГУТУ» - корпуса № 1 и 2. За ними, как бы во дворе, находится здание, вокруг которого разгорелся скандал. Администрация города передала это строение ВСГУТУ в 2002 году. Вернее, тогда учебное заведение называлось еще ВСГТУ. Согласно договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 1 марта 2002 года, муниципалитет передал вузу во временное безвозмездное владение и пользование лабораторию.От лица города договор (с актом приема-передачи) подписал профильный комитет по управлению имуществом горадминистрации, которым тогда руководил Владимир Еманаков. Основанием послужило решение сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21 февраля 2002 года.Двухэтажное здание имело площадь 212 кв. м и находилось в состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации. Иначе университет, естественно, не взял бы объект… Все передавалось для использования в образовательной деятельности сроком на 25 лет.Шли десятилетия. Стало приближаться окончание указанного 25-летнего срока. И вот в ходе инвентаризации в 2024 году выяснилось, что здание за прошедшие годы пришло в состояние, в котором его уже невозможно использовать не только под образовательные, но и под какие-то другие, не оскорбляющие общественную мораль цели.Человеку, который мало знаком с темой ВСГУТУ и ремонта зданий, покажется поразительным, что вуз довел объект до такого состояния – ведь университеты принято считать очень ответственными учреждениями. Однако постоянные читатели «Номер один», которые отлично знают, как многие годы обстояли дела с ремонтом ВСГУТУ своих корпусов - объектов культурного наследия, вряд ли удивятся. Здание по ул. Каландаришвили, 21, к тому же не является памятником истории и культуры.- Кровля обвалилась, окон-дверей нет и так далее. На момент инвентаризации ВСГУТУ не вел деятельность в этом здании, - сообщили «Номер один» в мэрии.Городская администрация начала со ВСГУТУ соответствующую работу, которая продолжается и сегодня. Вкратце ее суть свелась к тому, что город сказал вузу: права были за вами, а вот во что превратилось здание - имущество казны города фактически утрачено.- ВСГУТУ должен был поддерживать здание в надлежащем техническом состоянии, - подчеркнули в мэрии.Город заказал оценку объекта недвижимости. Сумму нанесенного ущерба оценили в 5,5 млн рублей. Встал вопрос о ее возмещении.Ректор ВСГУТУ продвигал городским чиновникам мысль о том, чтобы растянуть время возмещения суммы ущерба на годы. В июле текущего года он попросил муниципалов рассмотреть вопрос о рассрочке возмещения ущерба на срок в 60 календарных месяцев. То есть аж на пять лет.Но в самом конце лета комитет по управлению имуществом и землепользованию горадминистрации в лице своего и. о. председателя Натальи Гладковой отказал в такой рассрочке и предложил вузу представить иные предложения по оплате суммы. Это и есть решительный отпор линии, которую продвигал ректор Игорь Сизов, о котором мы упомянули выше. Полностью поддерживаем принципиальную позицию «имущественного» органа власти.К слову, а откуда ВСГУТУ возьмет деньги на возмещение ущерба? Как показывают события последних лет, университет под руководством Игоря Сизова не смог обеспечить средства для ремонта своих корпусов, обладающих статусом объектов культурного наследия. Данные корпуса – это даже не муниципальная, а федеральная собственность, которую передали в ведение ВСГУТУ и которую постигла нерадостная судьба.Наверное, ректор будет просить Москву выделить злополучные 5,5 млн рублей из федерального бюджета – из денег налогоплательщиков? Так ведь федеральный бюджет в условиях мощных антироссийских санкций находится в непростом положении, а тут, не дай бог, еще поступит «сизовский» запрос о деньгах на промахи ВСГУТУ… На ущерб, которого, мы уверены, могло бы не быть при ответственном отношении к зданию.Или Игорь Сизов сам тряхнет мошной и погасит «ущербную» сумму из своей зарплаты и из своих накоплений? Жители Бурятии высоко оценили бы данный шаг ректора, случись он вдруг. Но мы не надеемся увидеть такой аттракцион невиданной щедрости.Возместить ущерб, на наш взгляд, - это одна сторона скандальной истории. Полагаем, что есть вторая сторона – кто-то во ВСГУТУ должен понести наказание за то, что федеральный вуз нанес крупный ущерб муниципальной собственности, и оно должно носить уголовный характер. Наверное, правоохранители должны проанализировать, можно ли квалифицировать случившееся как халатность, преступное бездействие или как-то иначе.По информации нашего издания, у скандала было четыре варианта развития. Первый – рассрочка на пять лет. Второй – рассрочка на два года, к чему, видимо, склоняется муниципалитет. Третий - рассрочка на пять лет, но с индексацией остатка суммы на величину инфляции, что защищает интересы города. Четвертый – разбирательство в суде.По нашему мнению, в условиях, когда городскому бюджету нужны деньги, власти Улан-Удэ занимают весьма твердую позицию, и на попятную придется пойти Игорю Сизову. Или же грядет скандальный судебный процесс.