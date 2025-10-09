Общество 09.10.2025 в 12:19

Студентам-медикам БГУ придётся отработать бюджетные деньги

С марта 2026 года вводится трёхлетняя отработка
Текст: Иван Иванов
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий, что выпускники медицинских вузов должны будут в течение трех лет отработать под руководством наставника в организациях, предоставляющих бесплатную медицинскую помощь. Те, кто заключили договор о целевом обучении, должны будут работать в медорганизации, которая указана в договоре. Законопроект предусматривает также, что студенты-бюджетники должны на первом курсе заключить договор о целевом обучении. В случае нарушения положений договора необходимо будет выплатить компенсацию за обучение и штраф в двукратном ее размере. Об этом сообщает портал Forbes.ru. 

Исключением станут выпускники, заключившие договор о целевом обучении, — они должны будут работать в медицинской организации, которая указана в договоре. По окончании периода наставничества специалисты смогут пройти периодическую аккредитацию, необходимую для продолжения профессиональной деятельности. Как сказано в пояснительной записке, для медицинского работника важно сразу после обучения «получить практический опыт работы, соответствующий государственным стандартам качества».
В более выгодном положении оказываются платники. Им не надо будет ничего отрабатывать и можно будет после получения диплома сразу же ехать в те регионы, где зарплата, порой, в несколько раз превышает среднероссийские. 

В Бурятии надеются, что с принятием закона удастся сократить дефицит врачей и среднего медперсонала в районах республики.

Фото: Номер один

09.10.2025 в 12:19
