Студентам-медикам БГУ придётся отработать бюджетные деньги

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий, что выпускники медицинских вузов должны будут в течение трех лет отработать под руководством наставника в организациях, предоставляющих бесплатную медицинскую помощь, сообщили в думской пресс-службе. Речь идет о выпускниках с медицинским и фармацевтическим образованием и полученной первичной аккредитацией специалиста.

Исключением станут выпускники, заключившие договор о целевом обучении, — они должны будут работать в медицинской организации, которая указана в договоре. По окончании периода наставничества специалисты смогут пройти периодическую аккредитацию, необходимую для продолжения профессиональной деятельности. Как сказано в пояснительной записке, для медицинского работника важно сразу после обучения «получить практический опыт работы, соответствующий государственным стандартам качества».

В более выгодном положении оказываются платники. Им не надо будет ничего отрабатывать и можно будет после получения диплома сразу же ехать в те регионы, где зарплата, порой, в несколько раз превышает среднероссийские.

В Бурятии надеются, что с принятием закона удастся сократить дефицит врачей и среднего медперсонала в районах республики.

Фото: Номер один