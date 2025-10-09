В селе Бурятии откроют памятник Ивану Галкину

В Бурятии 10 октября в 13:30 состоится торжественное открытие памятника Ивану Галкину. Осенью 1648 года он возглавлял отряд казаков, который основал Баргузинский острог.

Монумент установили в селе Баргузин на улице Красноармейская (сквер напротив церкви), рассказали в телеграм-канале «Баргузин-инфо.24/7».

Баргузинский острог был построен в 40 верстах от устья Баргузина, один из самых отдаленных: в 5900 верстах от Москвы, в 6628 – от Санкт-Петербурга, в 612 верстах от Иркутска.