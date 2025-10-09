«Дочка, я никому не нужен»

— Мы зашли в кабинет. Я сказала: «Пожалуйста, помогите моему отцу. Он верит в вас». А они мне в ответ: «А мы не планировали ему лечение давать. Надо было раньше лечиться». Это услышал и заведующий. Я спросила: «А зачем тогда вы его гоняете по анализам? Это же издевательство!» — рассказывает Ирина. — А они ответили: «Теперь поздно».





Женщина утверждает, что врач и медсестра даже не пытались скрыть безразличие.