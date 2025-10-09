Общество 09.10.2025 в 14:06
«Дочка, я никому не нужен»
Сибирячка обвинила врачей в том, что они отказались лечить ее онкобольного отца
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирской области разгорается скандал вокруг одной из районных больниц. Семья 58-летнего Олега Яровикова, у которого диагностировали онкологию, утверждает, что мужчина остался без необходимой помощи. По словам дочери мужчины, Ирины, врачи отказывались помогать пациенту с тяжёлой стадией онкологического заболевания. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.
— Болезнь у отца выявили больше года назад. Но он долго не говорил, что с ним плохо обращаются и не оказывают никакой помощи — ему вообще тяжело рассказывать о таких вещах, — вспоминает Ирина в разговоре с КП-Новосибирск. — Только с сентября папа стал просить, чтобы я возила его сдавать анализы.
Как уверяет сибирячка, недавно ее папа приехал в назначенное время на процедуру, но в итоге врачи ее не провели.
— Приехали в больницу к 10 утра, а доктор сказала: «Извините, мы не можем сделать эту процедуру здесь. Мы забыли вам сказать, что нужно ехать в другую клинику». Мы поехали, сделали исследование, вернулись и услышали: «Всё будет готово, завтра приезжайте». Я попросила записать папу на очередной приём на 15 сентября. Тогда мне сказали, что записываться нужно в другой поликлинике — мы так и сделали, — говорит женщина.
Но 15 сентября, когда мужчина приехал на приём, врача на месте не оказалось.
— Медсестра сказала: «Мы ваши анализы потеряли, не можем найти. Идите домой, мы вам позвоним». А потом нас выгнали: «У вас нет документов, идите отсюда». Папа был в шоке, — вспоминает Ирина. — Он позвонил мне в слезах: «Я никому не нужен».
После этого женщина обратилась к главврачу районной больницы, где проходит лечение ее папа. Он отправил ее к заведующему и лечащему врачу.
— Я сказала: «Хотя бы обезболивайте, помогите ему, проведите ту терапию, о которой говорили». Но они спокойно ответили, что ничего делать не будут. Тогда я сказала: «Я на вас управу найду». А они: «Вы нас не пугайте».
Дальше ситуация, со слов сибирячки, становилась хуже:
— На прошлой неделе другая онколог силой выпихивала меня из кабинета, хотя папа не может всё запомнить, поэтому я хожу с ним. Сами же врачи раньше говорили: «Ходите с папой, чтобы ему было легче». А теперь дошло до того, что меня буквально выталкивают, кричат: «Вы не имеете права находиться здесь!» — рассказывает женщина. — Я потребовала, чтобы при мне написали объяснительную. Тогда она отступила.
После череды конфликтов Ирина направила официальное обращение председателю СК России Александру Бастрыкину.
— Каждый день терапии пытаются сорвать. Недавно лечащий врач написала бумагу: приём 1 октября в 00:00. Я даже не знала, что он должен был тогда прийти. В больнице сказали: «Хотите — приходите, хотите — нет». Но кто в полночь пойдёт на приём? — возмущается женщина.
Она утверждает, что после жалоб врачи предложили паллиативную терапию и дали телефоны, по которым нужно звонить в экстренном случае.
— В субботу папа уже не мог терпеть боль. Я начала звонить по тем номерам, которые мне дали в нашей больнице. Первый номер: там девушка сказала, какой укол можно поставить, но добавила: «Мы не выезжаем. Запись в хоспис — за месяц». Второй номер — местный, паллиативный. Звоню — никто не отвечает. Видимо, по выходным не работают. В итоге — помощи нет, — говорит Ирина. — Я просто не знаю, как дальше быть.
Тегиздравоохранение