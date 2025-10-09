С жителей Бурятии взыскали более 900 тысяч рублей за побои

Судебные приставы Бурятии взыскали свыше 900 тысяч рублей с жителей, привлеченных к административной ответственности за побои. Всего было 208 исполнительных производств, суммы штрафов варьируются от 5 до 25 тысяч рублей.

Отдавать деньги добровольно правонарушители не собирались, поэтому в ход пошли меры принудительного и ограничительного характера: арест банковских счетов должников, обращение взыскания на их зарплату и иные доходы, запрет регистрационных действий.

«Помимо этого, вовремя не оплаченные долги повлекли дополнительные финансовые издержки. В рамках исполнительного производства должнику дается 5-дневный срок для добровольного исполнения, после истечения которого взыскивается исполнительский сбор, равный 7%, но не менее 1 тысячи для физических лиц», - добавили в УФССП по Бурятии.