Туристов Бурятии предупреждают: поездки в Корею могут закончиться подвалом

Власти Южной Кореи нацелены на борьбу с нелегальной миграцией, поэтому нашим туристам важно подготовить заранее ответы на вопросы, которые будут задавать пограничники, заявил эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.

«Проработайте свой маршрут, имейте при себе подтверждения брони отелей и обратных билетов, будьте готовы четко и уверенно рассказать о своих планах», — объяснил он в беседе с RT. Об этом сообщает портал «Ямал.медиа».

Несколько туристов из России на днях столкнулись с отказами во въезде в страну, что связано с неисполнением базовых требований властей, однако подобная практика не носит массовый характер и нельзя говорить о целенаправленной дискриминации именно россиян, добавил Абасов.

Во вторник стало известно о российской туристке, которую задержали в аэропорту Сеула. Девушка ехала по туристической визе и не смогла назвать главные достопримечательности корейской столицы, в результате чего ее держали в подвале, а потом депортировали. Запретив въезд в страну на несколько лет. В консульстве РФ в Южной Кореи подтвердили инцидент, назвав причину политической.

В Бурятии туроператоры также подтвердили, что случаи, когда в сеульском аэропорту туристов разворачивают на границе - не единичны.

«В зоне риска молодые люди, которые едут в одиночку, без обратного билета, в Корее считают таких туристов потенциальными мигрантами, поэтому прежде чем ехать, озаботьтесь легендой и документами, выучите достопримечательности и расскажите о всех нюансах вашего маршрута. Вообще с точки зрения туризма Корея намного уступает Тайланду, в Корее просто нечего смотреть, там нет нормального моря, цены запредельные, а корейцы плохо относятся к россиянам. Езжайте лучше в Тайланд, там вам всегда будут рады, вернее долларам, которые вы привозите в страну, никаких проблем на границе там у вас не будет», - сообщила менеджер по туризму одной из улан-удэнских туристических компаний.

Фото: loon.site