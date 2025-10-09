В Бурятии завтра стартует первый рейс на Хайнань

10 октября в 12:30 с аэродрома Улан-Удэ отправится первый прямой чартерный рейс по маршруту Улан-Удэ – Санья (остров Хайнань, КНР). Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, открытие этого маршрута стало «результатом масштабной работы по развитию туристического потенциала региона».«Запуск рейса стал результатом длительных и продуктивных переговоров, включавших взаимные визиты и активное участие наших китайских партнёров в Международной туристической выставке «Baikal Travel Mart 2025», - отметил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.Организатором рейса стала компания «ЖАССО ТУР» - единственный официальный туроператор выездного туризма в Бурятии.«Чартерный рейс действительно долгожданный. Этому предшествовало немало усилий, теперь у нас у всех есть такая возможность улететь на Южно-Китайское море», - сообщила заместитель гендиректора «ЖАССО ТУР» Надежда Сандакова.«Рейсы планируются круглогодичными, что позволит жителям Бурятии в любое время года доступно отдыхать на тропическом побережье, а китайским туристам - открывать для себя красоты и уникальную культуру Бурятии», - подчеркнули в пресс-службе правительства РБ.