Жителей Бурятии просят не есть сурков (тарбаганов). Как сообщили в Бурприроднадзоре, в сентябре в Монголии зафиксировали 13 случаев заражения бубонной чумой, в том числе один летальный исход. Есть высокая вероятность переноса заболевания на территорию республики.

Специалисты просят не употреблять в пищу мясо и внутренности сурков; не разбивать лагерь вблизи нор и колоний грызунов; не прикасаться к больным или мертвым зверькам; не ходить по открытой местности в легкой открытой обуви.

«В случае появления таких симптомов, как повышение температуры тела, озноб, болезненность и воспаленность лимфатических узлов или одышка с кашлем и/или отхождение мокроты с кровью, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение», - предупредили в надзорном ведомстве.

Обо всех случаях заболевания и обнаружения павших зверей немедленно сообщать: