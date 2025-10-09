В Улан-Удэ отремонтировали опасную для водителей дорогу

Совместно с сотрудниками полиции по Улан-Удэ прокуратура обследовала участок дороги по ул.3-я Транспортная и выявила многочисленные нарушения, создающие угрозу безопасности водителей и пешеходов. При осмотре были зафиксированы многочисленные ямы и повреждения асфальтового покрытия, отсутствие электрического освещения, наличие препятствий для пешеходов в виде густого кустарника и покрытие проезжей части песком и гравием.

- Прокурором района внесено представление председателю комитета городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ. По результатам его рассмотрения нарушения устранены. Организован вывоз 48 тонн песка с проезжей части и тротуаров, - рассказали в прокуратуре республики.

Фото: прокуратура Бурятии