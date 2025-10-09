Общество 09.10.2025 в 15:22

В Улан-Удэ отремонтировали опасную для водителей дорогу

На Транспортной заделали ямы и сделали освещение
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ отремонтировали опасную для водителей дорогу

Совместно с сотрудниками полиции по Улан-Удэ прокуратура обследовала участок дороги по ул.3-я Транспортная и выявила многочисленные нарушения, создающие угрозу безопасности водителей и пешеходов. При осмотре были зафиксированы многочисленные ямы и повреждения асфальтового покрытия, отсутствие электрического освещения, наличие препятствий для пешеходов в виде густого кустарника и покрытие проезжей части песком и гравием.

- Прокурором района внесено представление председателю комитета городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ. По результатам его рассмотрения нарушения устранены. Организован вывоз 48 тонн песка с проезжей части и тротуаров, - рассказали в прокуратуре республики.

Фото: прокуратура Бурятии

Теги
дорога ремонт

Все новости

В Улан-Удэ закроют лифты на Центральном рынке
09.10.2025 в 16:24
Альфа-Конфа в Улан-Удэ: где рождаются ценности и укрепляются связи
09.10.2025 в 16:09
В Минприроды Бурятии собрали и сдали свыше 500 килограммов макулатуры
09.10.2025 в 15:56
Жители Улан-Удэ не жалуют животных с черной шерстью
09.10.2025 в 15:50
Хирурги Улан-Удэ удалили женщине огромный желчный камень
09.10.2025 в 15:39
Самозанятым могут запретить заниматься предпринимательством
09.10.2025 в 15:30
В Улан-Удэ отремонтировали опасную для водителей дорогу
09.10.2025 в 15:22
Жителей Бурятии просят не есть сурков
09.10.2025 в 15:12
В Улан-Удэ спилили тополиную рощу
09.10.2025 в 15:10
В Бурятии завтра стартует первый рейс на Хайнань
09.10.2025 в 14:34
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
В Улан-Удэ закроют лифты на Центральном рынке
Их законсервируют до весны
09.10.2025 в 16:24
В Минприроды Бурятии собрали и сдали свыше 500 килограммов макулатуры
Сбор прошел в рамках Всероссийской акции «БумБатл»
09.10.2025 в 15:56
Жители Улан-Удэ не жалуют животных с черной шерстью

Черные коты и собаки в приютах оказываются самыми невостребованными

09.10.2025 в 15:50
Хирурги Улан-Удэ удалили женщине огромный желчный камень
Его вытащили из двенадцатиперстной кишки
09.10.2025 в 15:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru