Самозанятым могут запретить заниматься предпринимательством

Ситуация с бюджетом настолько тяжела, что Совет Федерации рекомендовал правительству РФ рассмотреть возможность нового запрета - досрочного завершения эксперимента по налогу на профессиональный доход (НПД) — уже в 2026 году вместо ранее запланированного 2028 года. Соответствующее предложение содержится в постановлении верхней палаты парламента «О текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития Российской Федерации», опубликованном на официальном сайте СФ.

«Поэтому надо уже сейчас приступать к обсуждению, что дальше. Более того, вопрос нужно решать не только по самозанятым, вопрос нужно решать в том числе и, например, по индивидуальным предпринимателям, потому что они могут продавать тот же самый, условно, труд или услуги под видом труда, только у них лимит не 2 млн руб., у них лимит 60 млн руб.», — заявил Максим Решетников. Информацию передает газета «Ведомости».



В Совете Федерации подчеркнули, что запрет связан с «необходимостью системной корректировки подходов к налогообложению самозанятых и индивидуальных предпринимателей с учетом накопленного опыта». При этом как сообщает URA.RU, в Минэкономразвития ранее заявляли, что до 2028 года существенных изменений в режиме работы самозанятых не планируется.

В ведомстве напомнили о позиции правительства, которая заключается в завершении эксперимента в ранее установленный срок, после чего возможна доработка и внедрение новых решений по налогообложению этой категории граждан. Экспериментальный налоговый режим для самозанятых действует в России с 2019 года и предусматривает особый порядок уплаты налога на профессиональный доход для физических лиц, оказывающих услуги или реализующих продукцию без привлечения наемных работников. По данным Минэкономразвития, в настоящее время в статусе самозанятых зарегистрировано свыше 8 миллионов человек.

«Для Бурятии этот запрет означает, что значительной части самозанятых придётся свернуть бизнес, - полагает предприниматель Баир Будаев. - Или им придётся оформлять ИП, переходить на общую систему налогообложения, нанимать бухгалтера, вести учёт уплаты НДС и нести значительные расходы на ведение бизнеса. Поэтому, если правительство РФ все-же пойдет непопулярную меру, на фактически ликвидацию очень важного и нужного института самозанятых, то это будет означать, что часть перейдёт на ИП, но параллельно, особенно в регионах, миллионы самозанятых будут вынуждены свернуть бизнес и пополнить ряды безработных. Работать в тени у многих не получится - налоговая теперь отслеживает многие процессы в бизнесе».

Насколько эти налоговые запреты отразятся на социально-экономическом положении населения? Эти риски вряд ли кто знает…

Фото: Номер один