Общество 09.10.2025 в 15:30

Самозанятым могут запретить заниматься предпринимательством

Совет Федерации рекомендует правительству полностью убрать самозанятость в 2026 году
A- A+
Текст: Иван Иванов
Самозанятым могут запретить заниматься предпринимательством

Ситуация с бюджетом настолько тяжела, что Совет Федерации рекомендовал правительству РФ рассмотреть возможность нового запрета - досрочного завершения эксперимента по налогу на профессиональный доход (НПД) — уже в 2026 году вместо ранее запланированного 2028 года. Соответствующее предложение содержится в постановлении верхней палаты парламента «О текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития Российской Федерации», опубликованном на официальном сайте СФ.

«Поэтому надо уже сейчас приступать к обсуждению, что дальше. Более того, вопрос нужно решать не только по самозанятым, вопрос нужно решать в том числе и, например, по индивидуальным предпринимателям, потому что они могут продавать тот же самый, условно, труд или услуги под видом труда, только у них лимит не 2 млн руб., у них лимит 60 млн руб.», — заявил Максим Решетников. Информацию передает газета «Ведомости».

В Совете Федерации подчеркнули, что запрет  связан с «необходимостью системной корректировки подходов к налогообложению самозанятых и индивидуальных предпринимателей с учетом накопленного опыта». При этом как сообщает URA.RU, в Минэкономразвития ранее заявляли, что до 2028 года существенных изменений в режиме работы самозанятых не планируется.

В ведомстве напомнили о позиции правительства, которая заключается в завершении эксперимента в ранее установленный срок, после чего возможна доработка и внедрение новых решений по налогообложению этой категории граждан. Экспериментальный налоговый режим для самозанятых действует в России с 2019 года и предусматривает особый порядок уплаты налога на профессиональный доход для физических лиц, оказывающих услуги или реализующих продукцию без привлечения наемных работников. По данным Минэкономразвития, в настоящее время в статусе самозанятых зарегистрировано свыше 8 миллионов человек.

«Для Бурятии этот запрет означает, что значительной  части самозанятых придётся свернуть бизнес, - полагает предприниматель Баир Будаев. - Или им придётся оформлять ИП, переходить на общую систему налогообложения, нанимать бухгалтера, вести учёт уплаты НДС и нести значительные расходы на ведение бизнеса. Поэтому, если правительство РФ все-же пойдет непопулярную меру, на фактически ликвидацию очень важного и нужного института самозанятых, то это будет  означать, что часть перейдёт на ИП, но параллельно, особенно в регионах, миллионы самозанятых будут вынуждены свернуть бизнес и пополнить ряды безработных. Работать в тени у многих не получится - налоговая теперь отслеживает многие процессы в бизнесе». 

Насколько эти налоговые запреты отразятся на социально-экономическом положении населения? Эти риски вряд ли кто знает…
Фото: Номер один

Все новости

В Улан-Удэ закроют лифты на Центральном рынке
09.10.2025 в 16:24
Альфа-Конфа в Улан-Удэ: где рождаются ценности и укрепляются связи
09.10.2025 в 16:09
В Минприроды Бурятии собрали и сдали свыше 500 килограммов макулатуры
09.10.2025 в 15:56
Жители Улан-Удэ не жалуют животных с черной шерстью
09.10.2025 в 15:50
Хирурги Улан-Удэ удалили женщине огромный желчный камень
09.10.2025 в 15:39
Самозанятым могут запретить заниматься предпринимательством
09.10.2025 в 15:30
В Улан-Удэ отремонтировали опасную для водителей дорогу
09.10.2025 в 15:22
Жителей Бурятии просят не есть сурков
09.10.2025 в 15:12
В Улан-Удэ спилили тополиную рощу
09.10.2025 в 15:10
В Бурятии завтра стартует первый рейс на Хайнань
09.10.2025 в 14:34
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
В Улан-Удэ закроют лифты на Центральном рынке
Их законсервируют до весны
09.10.2025 в 16:24
В Минприроды Бурятии собрали и сдали свыше 500 килограммов макулатуры
Сбор прошел в рамках Всероссийской акции «БумБатл»
09.10.2025 в 15:56
Жители Улан-Удэ не жалуют животных с черной шерстью

Черные коты и собаки в приютах оказываются самыми невостребованными

09.10.2025 в 15:50
Хирурги Улан-Удэ удалили женщине огромный желчный камень
Его вытащили из двенадцатиперстной кишки
09.10.2025 в 15:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru