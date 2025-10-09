Хирурги Улан-Удэ удалили женщине огромный желчный камень

В Улан-Удэ хирурги БМСП удалили женщине огромный желчный камень размером 4,5 х 3 см. Причем его достали не из желчного пузыря, где он рос долгие годы, а из двенадцатиперстной кишки. Также благодаря операции удалось сохранить пациентке орган.

«Камень вызвал желчнокаменную непроходимость – это редкая форма желчнокаменной болезни, занимающая 0,3–2,1 % от всех случаев кишечной непроходимости. Камень таких размеров вызвал пролежни дна желчного пузыря, что и помогло ему оказаться в кишечнике. Опасность такого явления в том, что такой камень может застрять в любом месте желудочно-кишечного тракта», - рассказали в больнице.

Хирург Дабасамбу Дашицыренов напомнил, что желчные камни, вопреки распространённому мнению, «не рассасываются». И зачастую люди сами выращивают у себя камни, так как не проходят необходимые исследования и не подозревают о проблеме.

«Первые настораживающие признаки – это тяжесть в правом подреберье, горечь во рту и тошнота после еды – общие признаки заболеваний желчевыводящих путей», - заключил медик.