Общество 09.10.2025 в 15:39

Хирурги Улан-Удэ удалили женщине огромный желчный камень

Его вытащили из двенадцатиперстной кишки
Текст: Карина Перова
Хирурги Улан-Удэ удалили женщине огромный желчный камень
Фото: БСМП

В Улан-Удэ хирурги БМСП удалили женщине огромный желчный камень размером 4,5 х 3 см. Причем его достали не из желчного пузыря, где он рос долгие годы, а из двенадцатиперстной кишки. Также благодаря операции удалось сохранить пациентке орган.

«Камень вызвал желчнокаменную непроходимость – это редкая форма желчнокаменной болезни, занимающая 0,3–2,1 % от всех случаев кишечной непроходимости. Камень таких размеров вызвал пролежни дна желчного пузыря, что и помогло ему оказаться в кишечнике. Опасность такого явления в том, что такой камень может застрять в любом месте желудочно-кишечного тракта», - рассказали в больнице.

Хирург Дабасамбу Дашицыренов напомнил, что желчные камни, вопреки распространённому мнению, «не рассасываются». И зачастую люди сами выращивают у себя камни, так как не проходят необходимые исследования и не подозревают о проблеме.

«Первые настораживающие признаки – это тяжесть в правом подреберье, горечь во рту и тошнота после еды – общие признаки заболеваний желчевыводящих путей», - заключил медик.

 

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
