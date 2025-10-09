Общество 09.10.2025 в 15:50

Жители Улан-Удэ не жалуют животных с черной шерстью

Черные коты и собаки в приютах оказываются самыми невостребованными

Текст: Анастасия Величко
Жители Улан-Удэ не жалуют животных с черной шерстью

В Улан-Удэ люди недолюбливают домашних питомцев черного окраса. На эту проблему обратили внимание в местном фонде помощи животным «Собака счастья». Сотрудники сообщили, что у них обитает немало собак и кошек черного цвета и все они не могут найти новых хозяев.

«Чёрных животных никто не хочет брать. Они приносят несчастье. Они некрасивые, обычные, невзрачные, их просто не замечают. Даже если ты самый ласковый, самые послушный - ты никому не нужен. А если ещё и девочка, ухх.. Считай, что ты вообще не уедешь домой. Справедливо ли это? Нет. Но пока факт остаётся фактом», - пишут сотрудники фонда на официальной странице фонда во «ВКонтакте».

Владельцев чёрных питомцев попросили рассказать о них в комментариях под постом, чтобы люди поняли – они не хуже остальных.

- Помогите найти дом хвостикам-невидимкам, сделайте репост, скиньте друзьям – пусть их заметят. Измените судьбу «обычных» животных. А мы продолжим верить, что всё изменится и у каждого чёрного комочка будет свой любящий человек, – заключили в «Собаке счастья».

Жители республики на призыв откликнулись и разместили под постом немало своих историй о том, как животное черного цвета стало любимчиком в семье, сопроводив истории фотографиями питомцев.

«Мы даже не понимаем почему чёрных не берут. Ведь не важен окрас, главное, любить их, а они отдадут в 1000 раз больше - любви, нежности и позитива». «Черные все приносят только счастье и радость, ничуть не меньше, чем питомцы других расцветок. Они такие классные и очень красивые!». «Не бойтесь чёрного окраса. А еще черные кошки приносят деньги в дом», - пишут люди.


Фото: фонд "Собака счастья"

домашние животные питомцы фонд

ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

