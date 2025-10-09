Общество 09.10.2025 в 15:56

В Минприроды Бурятии собрали и сдали свыше 500 килограммов макулатуры

Сбор прошел в рамках Всероссийской акции «БумБатл»
Текст: Карина Перова
В Минприроды Бурятии собрали и сдали свыше 500 килограммов макулатуры
Фото: Минприроды Бурятии

Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия приняли участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», проводимой в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого по решению президента Российской Федерации Владимира Путина.

По итогам осеннего этапа Минприроды Бурятии сдали более 500 килограммов макулатуры, сделав очередной вклад в развитие экологической культуры и сохранение природных ресурсов региона.

До 30 ноября 2025 года продолжается осенний сезон акции «БумБатл». В этом году проект стал круглогодичным, что позволяет всем желающим вносить свой вклад в сохранение окружающей среды в любое время.

«БумБатл» – это отличная возможность экологично избавиться от ненужной макулатуры, которая месяцами и даже годами накапливается дома или в офисе. Сегодня раздельный сбор отходов и расхламление – не просто модный тренд, а важный шаг на пути к ответственному потреблению. Участники акции могут не только проявить заботу о природе, но и посоревноваться в индивидуальном, командном и региональном зачётах, поборовшись за первенство по количеству собранной макулатуры», – отметили в министерстве природных ресурсов и экологии Республики Бурятия.

