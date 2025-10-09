В Улан-Удэ закроют лифты на Центральном рынке

В столице Бурятии закроют на зиму подъёмные платформы для маломобильных граждан на транспортной развязке ул. Балтахинова – ул. Куйбышева.

Сезон работы лифтов на Центральном рынке завершается в связи с понижением температуры.

Как сообщили в комбинате по благоустройству, 13 октября оборудование законсервируют до весны. Это позволит сохранить его в исправном состоянии и обеспечит безопасность пользователей.