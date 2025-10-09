Общество 09.10.2025 в 16:31

Житель Бурятии пожаловался на плохую дорогу Владимиру Путину

Мужчина из Северобайкальска недоволен дорогой до Куморы и Нового Уояна

Текст: Анастасия Величко
Житель севера республики рассказал о состоянии местных дорог. Мужчина настолько устал от езды по бездорожью, что обратился на «прямую линию» президента России.

Так, мужчина говорит, что дорога из Северобайкальска до села Кумора, между которыми всего 70 км., занимает более двух часов, потому что средняя скорость езды - 30 км/час. До другого населенного пункта, села Новый Уоян, которое находится в 180 км, и вовсе уходит от пяти до шести часов.

Виной тому - ужасное состояние дороги. Ямы, выбоины, проломы и аварийные мосты.

С жалобой на дорогу мужчина обратился на «прямую линию» президента.

Народный фронт направил запрос в прокуратуру Муйского района. В надзорном ведомстве подтвердили несоответствие дороги регионального значения «Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо» требованиям, отметив, что выбоины и повреждения на дороге угрожают безопасности дорожного движения. Республиканской дорожно-строительной службе вынесено представление.

Здравствуйте. В рамках содержания автодороги «Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо» выполняются работы по очистке и профилированию полосы отвода, ямочному ремонту, содержанию мостов и дорожных знаков, планировке кюветов, расчистке водопропускных труб, а также комплекс мероприятий по зимнему содержанию, включая борьбу с гололедом и очистку от снега.

Между тем, «Дороги Бурятии» сообщают, что частичный ремонт дороги запланирован на 2026 год – обещают отремонтировать участки на 407-415 км. и 290-292 км. В этом году подлатали дорогу на участке 410-415 км (там сделали ямочный ремонт), также идут подготовительные работы по ремонту участка км 413-415.

Второго октября был выполнен ямочный ремонт щебеночно-песчаной смесью на участке км 409 – 415 в границах Таксимо. Также ориентировочно с 15 октября начнутся работы по ямочному ремонту участка автомобильной дороги Северобайкальск-Новый Уоян – Таксимо км. 409 – км. 415 (в границах Таксимо).

 
Фото: скриншот видео

