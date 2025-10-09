В банке Улан-Удэ женщину отговорили расставаться с деньгами

Менеджер одного из местных банков спасла сбережения жительницы Улан-Удэ и предотвратила перевод 500 тысяч рублей мошенникам. Женщина обратилась для закрытия своего вклада, чтобы срочно оплатить строительные работы наличными деньгами.

Старший менеджер по обслуживанию «Сбербанка» Людмила Раднаева по регламенту позвонила родным клиента, но никто не смог подтвердить цель снятия денежных средств. Позже выяснилось, что накануне ей поступил звонок якобы от директора школы, который сообщил о проведении проверки ФСБ. Позже последовал ещё один звонок от злоумышленников, представившихся сотрудниками спецслужб и настойчиво предлагавших перевести деньги на некий «безопасный счёт» с угрозой возможных последствий из-за отказа от следований инструкциям.

Служба безопасности банка вызвала полицию. Благодаря грамотным действиям сотрудников банка и полицейских удалось вывести горожанку из-под влияния преступников и предотвратить потерю более чем 700 тысяч рублей.

Другой случай произошел в сентябре: женщина пенсионного возраста хотела снять крупную сумму денег со своего счета. Сотрудница банка, заметив волнение клиентки, после наводящих вопросов поняла, что женщина находится под воздействием мошенников.

- Пенсионерка участвовала в рекламном розыгрыше в соцсетях и «выиграла». Далее по инструкции лже-администратора она перевела деньги на указанный счет. Мошенники на этом не остановились и просили перевести еще 200 тыс рублей. За их получением женщина и обратилась в банк. Сотрудница банка Анна Пурбуева уже получила благодарственное письмо МВД за бдительность и заботу о благополучии улан-удэнцев, - рассказали в мэрии города.

Фото: мэрия города