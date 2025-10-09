В Улан-Удэ больше недели не будет работать Дворец бракосочетания

В Улан-Удэ временно закроют Дворец бракосочетания. До 17 октября там будут проводиться плановые ремонтные работы. Обновление затронет главный зал для торжественных церемоний и прилегающие к нему помещения. Там освежат интерьер, заменят системы кондиционирования и освещения.

Парам, у которых была назначена церемония на этот период, предлагают перенести дату регистрации брака или провести ее в других офисах ЗАГСа города. Молодоженам предложат на выбор несколько доступных дат и площадок.

По всем возникающим вопросам можно обращаться в Улан-Удэнский городской отдел: ул. Кирова, д. 35, 8 (3012) 21-40-86, 21-76-26.