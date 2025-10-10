В Улан-Удэ ограничили количество выпускаемых трамваев на Шишковку

В Улан-Удэ ограничили количество выпускаемых трамваев №1 и №2 с Элеватора на Шишковку. Там восстанавливают питающий кабель от тяговой подстанции №5, который повредил подрядчик при выполнении земляных работ.

Из-за этого увеличили интервал движения данных маршрутов.

«Уважаемые пассажиры, пожалуйста, следите за перемещением трамваев по приложению Умный транспорт», - призвали в МУП «Управление трамвая».