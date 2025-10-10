Общество 10.10.2025 в 09:10

В Улан-Удэ ограничили количество выпускаемых трамваев на Шишковку

Там повредили питающий кабель от тяговой подстанции
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ ограничили количество выпускаемых трамваев на Шишковку
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ ограничили количество выпускаемых трамваев №1 и №2 с Элеватора на Шишковку. Там восстанавливают питающий кабель от тяговой подстанции №5, который повредил подрядчик при выполнении земляных работ.

Из-за этого увеличили интервал движения данных маршрутов.

«Уважаемые пассажиры, пожалуйста, следите за перемещением трамваев по приложению Умный транспорт», - призвали в МУП «Управление трамвая».

