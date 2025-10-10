Общество 10.10.2025 в 09:19

Самозанятым можно будет работать до 2028 года

Инициативу Совета Федерации досрочно запретить институт самозанятости признали несвоевременной
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Режим работы и налогообложения самозанятых не планируется менять до конца 2028 года, сообщили ТАСС в правительстве России.

«Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними», — подчеркнули в кабмине.

Напомним, ранее Совет Федерации рекомендовал правительству полностью свернуть самозанятость уже в 2026 году. 

Как мы уже сообщали, в России на режим самозанятости перешло огромное число людей - около 8 миллионов человек. Резко обнулять их статус признано нецелесообразным.

Судя по всему, учитывая общее усиление налогового пресса для ИП и ООО, часть предпринимателей Бурятии предпочтёт за оставшиеся до 2028 года время перейти на режим самозанятых. Где режим налогообложения пока ещё более менее приемлемый, полагают эксперты.
Самозанятым можно будет работать до 2028 года
