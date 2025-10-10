Общество 10.10.2025 в 09:19
Самозанятым можно будет работать до 2028 года
Инициативу Совета Федерации досрочно запретить институт самозанятости признали несвоевременной
Текст: Иван Иванов
Режим работы и налогообложения самозанятых не планируется менять до конца 2028 года, сообщили ТАСС в правительстве России.
«Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними», — подчеркнули в кабмине.
Напомним, ранее Совет Федерации рекомендовал правительству полностью свернуть самозанятость уже в 2026 году.
Как мы уже сообщали, в России на режим самозанятости перешло огромное число людей - около 8 миллионов человек. Резко обнулять их статус признано нецелесообразным.
Судя по всему, учитывая общее усиление налогового пресса для ИП и ООО, часть предпринимателей Бурятии предпочтёт за оставшиеся до 2028 года время перейти на режим самозанятых. Где режим налогообложения пока ещё более менее приемлемый, полагают эксперты.
