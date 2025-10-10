Общество 10.10.2025 в 09:45

Житель Бурятии повелся на рекламу в Интернете и потерял почти 1,2 млн

Он «прогорел» на «бирже»
Текст: Карина Перова
Житель Бурятии повелся на рекламу в Интернете и потерял почти 1,2 млн

Житель Кабанского района Бурятии потерял почти 1,2 млн рублей, поверив в рекламу в Интернете: «Гражданин Советского союза, вы должны иметь выплату 170 000, ищите свою фамилию».

60-летний мужчина заинтересовался, перешел на сайт, после чего ввел контактный номер телефона и свои персональные данные. Позднее ему позвонили в одном из мессенджеров, предложив заработать на бирже. Собеседник заявил, что необходимо внести 100 долларов (около 8 тысяч рублей). Сельчанин перечислил эту сумму.

Затем по указке аферистов установил приложение, через которое перевел 48 тыс. рублей и «приобрел» ценные бумаги, драгоценные металлы. После оформил кредит и кредитную карту и перевел на неизвестные счета около 800 тыс. рублей.

Далее мужчина получил письмо, мол, чтобы продолжить играть на указанной платформе, нужно заплатить за страховку 2000 долларов. Якобы эта страховка будет гарантией того, что его ранее внесенные деньги сохранятся. Поверив обману, он перевел около 100 тыс. рублей.

«При попытке вывести деньги с личного счета платформы ему сообщили, что необходимо вновь дополнительно внести сумму. В случае, если этого не сделать, то сумма на платформе будет заблокирована. После чего заявитель попросил в займы у своей сестры в деньги размере 200 000 рублей, которые она оформила в кредит. Следующие попытки вывести денежные средства с платформы не увенчались успехом, после чего он понял, что его обманули мошенники», - заключили в МВД по Бурятии.

мошенничество МВД

