Общество 10.10.2025 в 09:45

В Бурятии построят еще один студенческий кампус

Северобайкальск станет площадкой для строительства очередного студенческого кампуса в республике
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии построят еще один студенческий кампус
Образовательный комплекс возведут для учащихся Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий в Северобайкальске. В настоящий момент близится к завершению проектирование объекта, документация передана в государственную экспертизу.



Ключевым объектом кампуса станет трехэтажное общежитие, рассчитанное на проживание 200 студентов. Здание будет разделено на два жилых блока с продуманной планировкой: предусмотрены двух- и трёхместные комнаты. 



В составе кампуса планируется технологический корпус, который разместит в себе специализированные мастерские. По соседству расположится современный образовательно-научный лабораторный комплекс, включающий 10 учебных кабинетов, научно-исследовательские лаборатории, мастерские и площадки для демонстрационных экзаменов. Вокруг предусмотрено комплексное благоустройство территории.



Помимо создания современной образовательной среды, проект откроет дополнительные рабочие места для местных жителей. Напомним, строительство целого ряда объектов, в том числе нового кампуса в Северобайкальске входит в мастер-план развития города, который одобрил президент России Владимир Путин.
