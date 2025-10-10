В Бурятии построят еще один студенческий кампус

Образовательный комплекс возведут для учащихся Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий в Северобайкальске. В настоящий момент близится к завершению проектирование объекта, документация передана в государственную экспертизу.Ключевым объектом кампуса станет трехэтажное общежитие, рассчитанное на проживание 200 студентов. Здание будет разделено на два жилых блока с продуманной планировкой: предусмотрены двух- и трёхместные комнаты.В составе кампуса планируется технологический корпус, который разместит в себе специализированные мастерские. По соседству расположится современный образовательно-научный лабораторный комплекс, включающий 10 учебных кабинетов, научно-исследовательские лаборатории, мастерские и площадки для демонстрационных экзаменов. Вокруг предусмотрено комплексное благоустройство территории.Помимо создания современной образовательной среды, проект откроет дополнительные рабочие места для местных жителей. Напомним, строительство целого ряда объектов, в том числе нового кампуса в Северобайкальске входит в мастер-план развития города, который одобрил президент России Владимир Путин.