На севере Бурятии будут судить браконьера за 27 хвостов омуля

В Бурятии перед судом предстанет 37-летний браконьер из Северобайкальска. В августе его в ходе рейда недалеко от причала поймали сотрудники Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте совместно с работниками рыбоохраны.

Мужчина вышел на промысел на надувной резиновой весельной лодке и при помощи спиннинга незаконно выловил 27 хвостов омуля. По данному факту завели уголовное дело.

Ему назначена мера принуждения в виде обязательства о явке. Дело с утверждённым обвинительным заключением Байкальского транспортного прокурора направлено в Мировой суд судебного участка №2 Северобайкальска.

«Размер причиненного ущерба, превышающий 200 тыс. руб., добровольно возмещен обвиняемым в полном объеме», - отметили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.