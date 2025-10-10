Общество 10.10.2025 в 09:58

На севере Бурятии будут судить браконьера за 27 хвостов омуля

Его поймали на незаконном промысле в августе
Текст: Карина Перова
На севере Бурятии будут судить браконьера за 27 хвостов омуля
Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В Бурятии перед судом предстанет 37-летний браконьер из Северобайкальска. В августе его в ходе рейда недалеко от причала поймали сотрудники Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте совместно с работниками рыбоохраны.

Мужчина вышел на промысел на надувной резиновой весельной лодке и при помощи спиннинга незаконно выловил 27 хвостов омуля. По данному факту завели уголовное дело.

Ему назначена мера принуждения в виде обязательства о явке. Дело с утверждённым обвинительным заключением Байкальского транспортного прокурора направлено в Мировой суд судебного участка №2 Северобайкальска.

«Размер причиненного ущерба, превышающий 200 тыс. руб., добровольно возмещен обвиняемым в полном объеме», - отметили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Теги
браконьер суд транспортная полиция

