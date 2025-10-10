Общество 10.10.2025 в 11:15

В Улан-Удэ «управляшка» втихую задрала плату за содержание жилья и текущий ремонт

Это было сделано без общего собрания собственников
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ жильцы многоквартирного дома № 14 по улице Краснофлотская пожаловались на свою управляющую организацию, которая неожиданно задрала плату за содержание жилья и текущий ремонт.

На место выехали специалисты комитета муниципального контроля администрации города. Проверка показала, что «управляшка» незаконно проиндексировала размер платы. По правилам такие изменения должны проводиться по решению общего собрания собственников.

Профильный комитет выдал управляющей организации предписание о необходимости произвести перерасчёт платы, исходя из утверждённого собственниками размера. Кроме того, должностное лицо компании оштрафовали на 25 тыс. рублей.

В Улан-Удэ «управляшка» втихую задрала плату за содержание жилья и текущий ремонт
