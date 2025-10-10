В Улан-Удэ «управляшка» втихую задрала плату за содержание жилья и текущий ремонт

В Улан-Удэ жильцы многоквартирного дома № 14 по улице Краснофлотская пожаловались на свою управляющую организацию, которая неожиданно задрала плату за содержание жилья и текущий ремонт.

На место выехали специалисты комитета муниципального контроля администрации города. Проверка показала, что «управляшка» незаконно проиндексировала размер платы. По правилам такие изменения должны проводиться по решению общего собрания собственников.

Профильный комитет выдал управляющей организации предписание о необходимости произвести перерасчёт платы, исходя из утверждённого собственниками размера. Кроме того, должностное лицо компании оштрафовали на 25 тыс. рублей.