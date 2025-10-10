Общество 10.10.2025 в 12:05

С улиц Улан-Удэ вывезли более 230 мешков мусора

На уборку вышло свыше 1600 студентов
A- A+
Текст: Елена Кокорина
С улиц Улан-Удэ вывезли более 230 мешков мусора

Более 1600 учащихся Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта вышли на уборку городских улиц в рамках месячника чистоты, который стартовал 27 сентября. Всего они собрали более 230 мешков мусора.

- Ребята очистили территорию возле общежития, а затем улицу Комсомольскую. Ранее к месячнику чистоты присоединились студенты Техникума строительства и городского хозяйства. Они провели уборку на берегу Уды в районе улицы Приречная, собрав 19 мешков мусора. А студенты Технологического колледжа ВСГУТУ очистили обе стороны улицы Жердева от улицы Сахьяновой, - сообщили в Администрации Железнодорожного района.

Напомним, месячник завершится 25 октября общегородским субботником. В нем примут участие городские службы, учреждения и жители. Уборка пройдёт сразу на 84 площадках.

Фото: мэрия города

 

Теги
уборка

Все новости

В Улан-Удэ швея и ветеран торговли отмечает 101-й день рождения
10.10.2025 в 12:09
Кошки – наиболее часто путешествуют по ВСЖД
10.10.2025 в 12:08
С улиц Улан-Удэ вывезли более 230 мешков мусора
10.10.2025 в 12:05
В Бурятии горят дома в поселке Энхалук
10.10.2025 в 12:01
Фанерный завод «Ольхон» в Бурятии объявил себя банкротом
10.10.2025 в 11:51
В Улан-Удэ «управляшка» втихую задрала плату за содержание жилья и текущий ремонт
10.10.2025 в 11:15
В Республиканскую больницу пришли работать 65 новых специалистов
10.10.2025 в 10:57
Жители Бурятии потянулись за коноплей
10.10.2025 в 10:15
В Бурятии нашли замену Коркину на посту министра строительства
10.10.2025 в 10:14
Мотоциклист в Бурятии впал в кому после ДТП
10.10.2025 в 10:13
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
В Улан-Удэ швея и ветеран торговли отмечает 101-й день рождения
Поздравления принимает Елена Бубаевна Самсонова
10.10.2025 в 12:09
Кошки – наиболее часто путешествуют по ВСЖД
Конкуренцию им составляют только собаки, хотя среди пассажиров встречаются птицы и рыбки
10.10.2025 в 12:08
В Улан-Удэ «управляшка» втихую задрала плату за содержание жилья и текущий ремонт
Это было сделано без общего собрания собственников
10.10.2025 в 11:15
В Республиканскую больницу пришли работать 65 новых специалистов
Новых врачей распределили по всем отделениям
10.10.2025 в 10:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru