С улиц Улан-Удэ вывезли более 230 мешков мусора

Более 1600 учащихся Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта вышли на уборку городских улиц в рамках месячника чистоты, который стартовал 27 сентября. Всего они собрали более 230 мешков мусора.

- Ребята очистили территорию возле общежития, а затем улицу Комсомольскую. Ранее к месячнику чистоты присоединились студенты Техникума строительства и городского хозяйства. Они провели уборку на берегу Уды в районе улицы Приречная, собрав 19 мешков мусора. А студенты Технологического колледжа ВСГУТУ очистили обе стороны улицы Жердева от улицы Сахьяновой, - сообщили в Администрации Железнодорожного района.

Напомним, месячник завершится 25 октября общегородским субботником. В нем примут участие городские службы, учреждения и жители. Уборка пройдёт сразу на 84 площадках.

Фото: мэрия города