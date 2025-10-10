Кошки – наиболее часто путешествуют по ВСЖД

С начала нынешнего года 407 домашних животных совершили поездку без сопровождения хозяев в поездах дальнего следования, отправляющихся со станций Восточно-Сибирской железной дороги, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Половина из этих путешественников – кошки. Впрочем, часто пассажирами становились и собаки (41,5%). Также в самостоятельные поездки отправлялись грызуны, птицы и рыбки. Самый длинный маршрут, который преодолевали питомцы, это Улан-Удэ – Москва.Напомним, что перевозить животных без сопровождения владельцев можно во всех поездах дальнего следования АО «ФПК», если эти поезда курсируют внутри страны, а в составе штабного вагона есть багажное купе. В пути следования за животными присматривает проводник, но создать питомцу комфортные условия для поездки – обязанность хозяина. Животному необходимо подобрать клетку или переноску, позаботиться о достаточном количестве воды, корма и так далее.Фото: «Номер один»