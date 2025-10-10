Общество 10.10.2025 в 12:09

В Улан-Удэ швея и ветеран торговли отмечает 101-й день рождения

Поздравления принимает Елена Бубаевна Самсонова
Текст: Карина Перова
Фото: Минсоцзащиты Бурятии

Сегодня в Улан-Удэ чествуют долгожительницу, участницу трудового фронта. Елене Бубаевне Самсоновой исполнился 101 год, рассказали в Минсоцзащиты Бурятии.

Она родом из деревни Хатар-Хадай Баяндаевского района Иркутской области. Выросла в большой семье, в которой воспитывалось 13 детей. В столицу Бурятии приехала, когда ей было 14-15 лет, вслед за старшей сестрой Екатериной.

«Поначалу трудилась на Улан-Удэнском весоремзаводе. Отработав немного там, устроилась на швейную фабрику «Кооператор – Комсомолец», где в тяжелые военные годы мы отшивали одежду для фронта. А также занималась ремонтом одежды, которую присылали с фронта. В послевоенное время продолжила работать на швейной фабрике, выполняя Стахановские нормы», - поделилась воспоминаниями труженица тыла.

После того, как Елена вышла замуж, она вместе с супругом перебралась в деревню Кукунур Аларского района Иркутской области. Пара вела свое хозяйство. И женщине пригодилось умение шить – почти все в деревне обращались к мастерице.

Через несколько лет семья вернулась в Улан-Удэ. Там они построили свой дом, в 1958 году появилась на свет дочь. Дальнейшая жизнь Елены Бубаевны была связана с торговлей – она работала кассиром в магазине Горпищеторга. Там её очень ценили – женщина ни разу не опоздала и у нее не было ни одного больничного листа.

«На заслуженный отдых Елена Бубаевна ушла в возрасте 62 лет, проработав еще семь лет, после выхода на пенсию. Свой день рождения встречает окруженная любовью и заботой своей дочери и внука. Ко дню рождения ветерану вручен сертификат на единовременную денежную выплату», - отметили в Управлении социальной защиты населения по Улан-Удэ.

