Общество 10.10.2025 в 12:25

Байкал стал не интересен для китайских туристов

В Иркутской области разрабатывают новые туры, чтобы вернуть туристов из КНР
A- A+
Текст: Иван Иванов
Байкал стал не интересен для китайских туристов
Фото: архив «Номер один»
В 2025 году на Байкал ожидался рост потока гостей из Китая, однако этого не произошло. Одно из объяснений - те туристы из КНР, кто уже побывал на Байкале, рассказали об этом в соцсетях, и новые туристы не поехали. Байкал им показался неинтересным.

Чиновники Иркутской области рассчитывали на рост потока гостей из Китая, но китайцы предпочли поехать в другие страны, а не в Россию. Об этом на пресс-конференции 9 октября рассказала руководитель агентства по туризму региона Евгения Найденова, сообщает «Ирсити.ру».

Она подчеркнула, что сейчас изменились туристы, они уже хотят новых эмоций и впечатлений. Поэтому потеряли свою актуальность маршруты, которые были популярны еще несколько лет назад.

«И мы это почувствовали на тех же китайских гостях. Ожидали, что в этом году у нас будет какой-то хороший рост туристического потока из Китая, но он не случился. Китайцы поехали, но поехали не в нашу страну», — пояснила Евгения Найденова.

Она уточнила, что даже Приморье столкнулось с этим, хотя этот регион граничит с Китаем. По словам Найденовой, в России среди китайцев пока ещё продолжают пользоваться спросом столичные направления — в Москву и Санкт-Петербург. 

Конкретных цифр чиновница не назвала. Видимо, ситуация с въездным туризмом действительно печальная. Тем не менее эксперты отмечают, что о существенных потоках иностранных туристов в страну можно будет говорить лишь после снятия ограничений и решения вопросов безопасности после «нормализации геополитического фактора».

Без этого въездной поток туристов не только из «недружественных», но и формально дружественных стран будет находиться под сильным давлением негативного информационного фона.
Теги
туризм

Все новости

В Улан-Удэ изменили схему движения в сотых кварталах
10.10.2025 в 13:54
В Бурятии узбеку не дали ввезти 3 килограмма баранины
10.10.2025 в 13:00
В Якутске горожане сорвали зимовку уток
10.10.2025 в 12:38
Кассирша из Улан-Удэ наживалась на оставленных чеках
10.10.2025 в 12:33
Байкал стал не интересен для китайских туристов
10.10.2025 в 12:25
В Улан-Удэ швея и ветеран торговли отмечает 101-й день рождения
10.10.2025 в 12:09
Кошки – наиболее часто путешествуют по ВСЖД
10.10.2025 в 12:08
С улиц Улан-Удэ вывезли более 230 мешков мусора
10.10.2025 в 12:05
В Бурятии горят дома в поселке Энхалук
10.10.2025 в 12:01
Фанерный завод «Ольхон» в Бурятии объявил себя банкротом
10.10.2025 в 11:51
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
В Улан-Удэ изменили схему движения в сотых кварталах
Изменения касаются улицы Ринчино
10.10.2025 в 13:54
В Бурятии узбеку не дали ввезти 3 килограмма баранины
Он ехал из Монголии
10.10.2025 в 13:00
В Якутске горожане сорвали зимовку уток
Пернатых настолько закормили, что они не хотят улетать в тёплые края
10.10.2025 в 12:38
Кассирша из Улан-Удэ наживалась на оставленных чеках
Она обчистила кассу почти на 50 тысяч
10.10.2025 в 12:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru