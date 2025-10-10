Байкал стал не интересен для китайских туристов

В 2025 году на Байкал ожидался рост потока гостей из Китая, однако этого не произошло. Одно из объяснений - те туристы из КНР, кто уже побывал на Байкале, рассказали об этом в соцсетях, и новые туристы не поехали. Байкал им показался неинтересным.Чиновники Иркутской области рассчитывали на рост потока гостей из Китая, но китайцы предпочли поехать в другие страны, а не в Россию. Об этом на пресс-конференции 9 октября рассказала руководитель агентства по туризму региона Евгения Найденова, сообщает «Ирсити.ру».Она подчеркнула, что сейчас изменились туристы, они уже хотят новых эмоций и впечатлений. Поэтому потеряли свою актуальность маршруты, которые были популярны еще несколько лет назад.«И мы это почувствовали на тех же китайских гостях. Ожидали, что в этом году у нас будет какой-то хороший рост туристического потока из Китая, но он не случился. Китайцы поехали, но поехали не в нашу страну», — пояснила Евгения Найденова.Она уточнила, что даже Приморье столкнулось с этим, хотя этот регион граничит с Китаем. По словам Найденовой, в России среди китайцев пока ещё продолжают пользоваться спросом столичные направления — в Москву и Санкт-Петербург.Конкретных цифр чиновница не назвала. Видимо, ситуация с въездным туризмом действительно печальная. Тем не менее эксперты отмечают, что о существенных потоках иностранных туристов в страну можно будет говорить лишь после снятия ограничений и решения вопросов безопасности после «нормализации геополитического фактора».Без этого въездной поток туристов не только из «недружественных», но и формально дружественных стран будет находиться под сильным давлением негативного информационного фона.