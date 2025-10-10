Кассирша из Улан-Удэ наживалась на оставленных чеках

В Улан-Удэ кассир магазина по улице Ключевская воровала деньги из кассы. 33-летняя женщина воспользовалась тем, что некоторые покупатели не забирали чеки после оплаты. Она оформляла фиктивные возвраты товаров от их имени – сканировала оставленные чеки, «отменяя» покупки, и присваивала возвращённые якобы из кассы деньги.

Все вскрылось во время плановой инвентаризации – там обнаружили недостачу в 47 тысяч рублей. Представитель торговой точки обратилась в полицию. Дознаватель в ходе проверки установил личность воровки.

«Подозреваемая задержана. На данный момент ущерб полностью возмещён. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - рассказали в МВД по Бурятии.