Общество 10.10.2025 в 12:38

В Якутске горожане сорвали зимовку уток

Пернатых настолько закормили, что они не хотят улетать в тёплые края
Текст: Иван Иванов
Фото: freepik.com
Жители Якутска обратили внимание, что в этом году местные утки задержались на городских водоёмах и не спешат улетать. Хотя в регионе уже наступили отрицательные температуры и выпал снег. Министерство экологии республики направило официальный запрос в Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, чтобы выяснить причины такого поведения птиц, сообщает портал «SakhaDay».

По данным ученых, задержка миграции связана прежде всего с человеческим фактором. Регулярная подкормка уток создает у них ложное ощущение безопасности и достатка пищи, из-за чего они теряют инстинкт перелёта. Кроме того, свою роль играют молодые особи, не успевшие накопить запасы жира, а также последствия весеннего использования подсадных уток.

Сейчас в Якутске, в том числе на главном городском озере Сайсары, еще сохраняются полыньи, где птицы находят корм. Однако с наступлением сильных морозов условия могут резко ухудшиться. И птицы могут уже не долететь до стран юго-восточной Азии, где они зимуют. 

Министерство экологии призвало жителей прекратить подкормку уток и не пытаться их «спасать», чтобы не нарушать естественные процессы и не вредить предстоящим полетам птиц на юг. Ведомство напоминает, что природа способна к саморегуляции, а в случае необходимости специалисты примут меры для защиты птиц.
