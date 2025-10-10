В Якутске горожане сорвали зимовку уток

Жители Якутска обратили внимание, что в этом году местные утки задержались на городских водоёмах и не спешат улетать. Хотя в регионе уже наступили отрицательные температуры и выпал снег. Министерство экологии республики направило официальный запрос в Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, чтобы выяснить причины такого поведения птиц, сообщает портал «SakhaDay».По данным ученых, задержка миграции связана прежде всего с человеческим фактором. Регулярная подкормка уток создает у них ложное ощущение безопасности и достатка пищи, из-за чего они теряют инстинкт перелёта. Кроме того, свою роль играют молодые особи, не успевшие накопить запасы жира, а также последствия весеннего использования подсадных уток.Сейчас в Якутске, в том числе на главном городском озере Сайсары, еще сохраняются полыньи, где птицы находят корм. Однако с наступлением сильных морозов условия могут резко ухудшиться. И птицы могут уже не долететь до стран юго-восточной Азии, где они зимуют.Министерство экологии призвало жителей прекратить подкормку уток и не пытаться их «спасать», чтобы не нарушать естественные процессы и не вредить предстоящим полетам птиц на юг. Ведомство напоминает, что природа способна к саморегуляции, а в случае необходимости специалисты примут меры для защиты птиц.