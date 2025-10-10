Общество 10.10.2025 в 13:00
В Бурятии узбеку не дали ввезти 3 килограмма баранины
Он ехал из Монголии
Текст: Карина Перова
В пункте пропуска МАПП «Кяхта» госинспекторы территориального Управления Россельхознадзора не дали узбеку ввезти в Бурятию 3 килограмма баранины из Монголии.
Подобную продукцию запрещено импортировать в Россию, поскольку она ввозилась из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении.
«Это является нарушением Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза», - напомнили в надзорном ведомстве.
На иностранца завели дело об административном правонарушении. Мясо изъяли и отправили обратно в Монголию.