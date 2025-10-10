В Бурятии узбеку не дали ввезти 3 килограмма баранины

В пункте пропуска МАПП «Кяхта» госинспекторы территориального Управления Россельхознадзора не дали узбеку ввезти в Бурятию 3 килограмма баранины из Монголии.

Подобную продукцию запрещено импортировать в Россию, поскольку она ввозилась из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении.

«Это является нарушением Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза», - напомнили в надзорном ведомстве.

На иностранца завели дело об административном правонарушении. Мясо изъяли и отправили обратно в Монголию.