В Улан-Удэ изменили схему движения в сотых кварталах

Власти Улан-Удэ изменили схему движения в 102-м микрорайоне. Речь идет о перекрестке улицы Ринчино и отворота в направлении улицы Ченкирова. Там меняются знаки приоритета.«Движение по Ринчино в направлении школы №108 и обратно будет осуществляться по «Главной дороге». Движение в направлении ул. Ченкирова и прилегающие микрорайоны – по «Второстепенной дороге», - сообщили в Комитете по транспорту.