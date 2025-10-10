Общество 10.10.2025 в 14:08

В Улан-Удэ «сотые» останутся без холодной воды

Благо цивилизации отключат ночью
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ «сотые» останутся без холодной воды
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ 11 октября с 00:00 отключат холодную воду в «сотых». Блага цивилизации не будет в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети в 112-м квартале.

Подачу холодного водоснабжения прекратят по следующим адресам:

  • 110 квартал: 1, ул. Современная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

  • 111 квартал: 1, 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 5/2, 7, 9, 11, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 14б, 15, 16, 16а, 17, 11/2, 11/3, 11/4, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 9а/1, 9а;

  • 112 квартал: 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 30а;

  • СОШ №63; ДОУ №95 «Рябинушка»;

  • 113 квартал: 6, 8, 10.

«Просим запастись необходимым количеством воды. Также будет организован подвоз воды, о чем сообщим дополнительно», - прокомментировали в МУП «Водоканал».

