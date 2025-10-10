Школам Бурятии передали еще 31 автобус

Сегодня, 10 октября, на площади Советов в Улан-Удэ директорам школ Бурятии вручили ключи от новых автобусов. В мероприятии принял участие глава республики Алексей Цыденов.

Всего поступил 31 автобус. На этот раз их получили Бичурский, Кижингинский, Хоринский, Тарбагатайский, Иволгинский, Селенгинский и другие районы, а также общеобразовательные учреждения Улан-Удэ, интернаты и коррекционные школы. «Главное – чтобы было тепло, комфортно и безопасно, чтобы всё внимание ребят было не на дорогу, а на учёбу», - прокомментировал руководитель региона.

По его словам, в следующем году республика получит ещё 40 автобусов. «И будем продолжать обновление – чтобы каждый ребёнок, в какой бы точке республики он не жил, мог спокойно учиться, развиваться и уверенно идти вперёд», - сказал глава республики.

За последние годы общеобразовательные учреждения Бурятии снабдили 437 автобусами. Большая часть из них приобретена за счёт федеральных средств.

«Всё это – результат системной работы по обновлению автопарка, которая ведётся по решению нашего Президента. Спасибо всем, кто работает в школах и каждый день везёт детей к знаниям. Вы делаете большое дело!», - заключил Алексей Цыденов.



