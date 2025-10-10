Спикер Хурала Бурятии принял участие в церемонии передачи школьных автобусов

- Сегодня мы с вами делаем очередной важный шаг к обновлению парка школьных автобусов и вручаем 31 новый автобус, чтобы нашим детям было удобно, тепло добираться до школ. Всего за восемь лет поставлены 468 школьных автобусов в Бурятию, большая часть из них приобретена за счёт федеральных средств, - сказал Владимир Павлов.





- Безопасный и комфортный подвоз детей к школам является одной из важнейших задач Народного Хурала, правительства Республики Бурятия, органов местного самоуправления, - отметил Владимир Павлов.





Фото: Хурал Бурятии

Сегодня, 10 октября, на площади Советов Улан-Удэ состоялась торжественная церемония передачи ключей от новых автобусов школам республики. В этом году по программе обновления школьного автопарка Бурятия получила 31 автобус.В торжественной церемонии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов и спикер Народного Хурала Владимир Павлов. Они вручили ключи от школьных автобусов общеобразовательным учреждениям республики.Школьные автобусы получили Бичурский, Кижингинский, Хоринский, Тарбагатайский, Иволгинский, Селенгинский и другие районы, также общеобразовательные учреждения Улан-Удэ, интернаты и коррекционные школы республики.Руководитель республиканского парламента подчеркнул, что благодаря новым автобусам, путь учащихся до школ даже из самых отдаленных сел и деревень станет комфортным и безопасным. Каждый автобус оснащен необходимым оборудованием, начиная с тахографов, навигационных приборов, ограничителей скорости до кнопок вызова водителя.