Общество 13.10.2025 в 09:00

Самозапрет на кредиты через «Госуслуги»

Как это сделать?
Самозапрет на кредиты через «Госуслуги»
Вопрос: «Как онлайн поставить самозапрет на кредиты?» 

Людмила Ивановна Т.

Напоминаем, что с 1 марта можно запретить выдачу себе кредитов сразу во всех банках и МФО. Это защитит от мошенников и необдуманных займов.

Для того, чтобы установить запрет, нужно зайти на портал «Госуслуги», выбрать раздел «Услуги — штрафы, налоги», далее выбрать услугу «Установление запрета на получение кредита».

Необходимо проверить паспортные данные и ИНН (подтянутся автоматически). Потом нужно выбрать вариант: полный запрет (во всех банках и МФО, очно и онлайн) или частичный (ограничения на ваш выбор).

После подпишите заявление электронной подписью. Подойдут:

- простая (по умолчанию на «Госуслугах»);

- УНЭП через приложение «Госключ»;

- УКЭП (через «Госключ» + биометрия/МФЦ/загранпаспорт);

- УКЭП с компьютера (через удостоверяющий центр).

Ждите уведомление (2 дня). Запрет начинает действовать со следующего дня после подтверждения.

Снять можно также через «Госуслуги». Но простой подписи будет недостаточно — потребуется хотя бы УНЭП. Ограничение уберут через день после заявки.

Важно знать, что самозапрет бесплатный. Ограничение ставится только на себя. Это не касается ипотек, автокредитов и образовательных кредитов. Если банк выдаст кредит при действующем самозапрете - платить его не придётся.

 

 

