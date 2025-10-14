Выезд детей за границу

Вопрос: «Правда ли, что в скором времени всем детям при поездке в другую страну нужен будет загранпаспорт?»

Дарья П.

С 20 января 2026 года дети младше 14 лет смогут выезжать из России только по загранпаспорту. Он потребуется даже при поездках в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию. Если ребёнок выехал из России по свидетельству о рождении до этой даты, он сможет вернуться по нему же.

Если свидетельство о рождении потерялось, испортилось или если ребёнку исполнилось 14 лет во время поездки, российские консульства оформят загранпаспорт, чтобы ребёнок мог вернуться домой.

Оформить загранпаспорт следует минимум за месяц.

Сделать это может только родитель или законный представитель:

- онлайн на Госуслугах;

- очно в МФЦ или в отделении МВД по вопросам миграции;

- в российских консульствах за рубежом.

Детям старше 14 лет и взрослым для поездок по этим направлениям по-прежнему достаточно паспорта РФ.