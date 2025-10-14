Общество 14.10.2025 в 09:00

Выезд детей за границу

Что нового?
A- A+
Текст: Номер один
Выезд детей за границу
Номер один

Вопрос: «Правда ли, что в скором времени всем детям при поездке в другую страну нужен будет загранпаспорт?»

Дарья П.

С 20 января 2026 года дети младше 14 лет смогут выезжать из России только по загранпаспорту. Он потребуется даже при поездках в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию. Если ребёнок выехал из России по свидетельству о рождении до этой даты, он сможет вернуться по нему же.

Если свидетельство о рождении потерялось, испортилось или если ребёнку исполнилось 14 лет во время поездки, российские консульства оформят загранпаспорт, чтобы ребёнок мог вернуться домой.

Оформить загранпаспорт следует минимум за месяц.

Сделать это может только родитель или законный представитель:

- онлайн на Госуслугах;

- очно в МФЦ или в отделении МВД по вопросам миграции;

- в российских консульствах за рубежом.

Детям старше 14 лет и взрослым для поездок по этим направлениям по-прежнему достаточно паспорта РФ.

Теги
справбюро

Все новости

Бурятия получит дополнительное финансирование на соцконтракты
14.10.2025 в 10:11
Депутатам парламента Монголии запретили выезд за границу
14.10.2025 в 09:59
«В Байкал льётся дерьмо»
14.10.2025 в 09:48
В Бурятии запустили асфальтобетонный завод в Таксимо
14.10.2025 в 09:36
Жителя Бурятии нашли мертвым в сгоревшем доме
14.10.2025 в 09:33
Спортсменка из Бурятии взяла «бронзу» чемпионата мира по тхэквондо ИТФ
14.10.2025 в 09:22
Фантастическую сумму выманили аферисты у пенсионерки из Улан-Удэ
14.10.2025 в 09:19
В Улан-Удэ вспыхнул дом из-за печи
14.10.2025 в 09:05
Выезд детей за границу
14.10.2025 в 09:00
В Улан-Удэ ломбарды озолотились на росте спроса
14.10.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

Читайте также
Депутатам парламента Монголии запретили выезд за границу
Временный запрет связан с рассмотрением бюджета страны
14.10.2025 в 09:59
«В Байкал льётся дерьмо»
Так депутат Госдумы Жанна Рябцева охарактеризовала срыв ввода очистных в Забайкалье  
14.10.2025 в 09:48
В Улан-Удэ ломбарды озолотились на росте спроса
Жители Бурятии все чаще закладывают золотые украшения
14.10.2025 в 06:00
Монголия готовится к жутким метелям
Власти поторапливают аграриев быстрее закончить уборочную и завезти населению полукокс
13.10.2025 в 17:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru